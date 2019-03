Perú vs Chile EN VIVO: ver la fecha 1 del Sudamericano Sub 17 vía Movistar Deportes

VER EN VIVO EN DIRECTO GRATIS Perú vs Chile | La Selección Peruana se enfrenta HOY jueves 21 de marzo a la Selección Chilena desde las 19:30 horas (Perú) vía Movistar Deportes y Latina. Este duelo por la jornada 1 de la Sub 17 se desarrollará en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si quieres VER FÚTBOL EN VIVO y seguir el minuto a minuto, puedes ingresar a la web de LaRepública.pe.

La Selección Peruana Sub 17 busca campeonar por primera vez en esta categoría, motivo el que se viene preparando desde hace un año bajo el mando del profesor Carlos Silvestri. Su duelo frente a Chile será la evaluación perfecta para saber si el trabajo del DT ha dado frutos.

"Tuvimos una buena pretemporada y partidos amistosos que ayudan a afinar al equipo. Los chicos se esfuerzan bastante en el campo", dijo el entrenador de la Selección Peruana en la previa del duelo contra Chile por el Sudamericano Sub 17.

Por su parte, el entrenador de la Selección Chilena comentó que respeta a la Selección Peruana. "La rivalidad está. Ya hemos jugado y han sido partidos buenos, intensos y parejos. Habrá un marco de público importante. Estamos con ansias, convicción y respeto hacia un rival que ha trabajado muy bien", aseguró Hernán Caputto, DT de Chile.

Recordemos que Perú perdió la sede del Mundial, motivo por el que ahora tendrá que buscar su clasificación en el Sudamericano Sub 17. El primer reto que tiene el equipo de Carlos Silvestri es quedar entre los tres primeros para así pasar al hexagonal final.

En esta última instancia, los cuatro mejores, sin contar a Brasil, tendrán sus boletos asegurados para la Copa del Mundo Sub 17. La Selección Peruana tiene que aprovechar su condición de local para buscar excelentes resultados, los cuales no se dan desde la Sub 17 que dirigió Juan José Oré.

En caso quieras asistir al Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 17, debes acercarte al Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con tu DNI horas antes del duelo. En la boletería te darán una entrada completamente gratis.

Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 17: Pronóstico

En esta categoría, Perú no demuestra buenos resultados desde el equipo que dirigió Juan José Oré. La Selección Peruana tenía asegurada su clasificación al Mundial, pero el pase directo no se concretó debido a que la FIFA les quitó la autoridad para ser sede de la Copa del Mundo Sub 17.

Sin embargo, esta Selección Peruana Sub 17 podría sorprender a todos porque el profesor Carlos Silvestri tiene año entrenando a este equipo. Por su parte, la Selección Chilena siempre ha mostrado un buen juego en todas sus categorías, motivo por el que se perfila como uno de lo favoritos a clasificar al Mundial.

Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 17: Posible alineaciones

Perú: B. Enríquez; K. Aguilar, J. Racchumick, J. Montoya, M. Llontop; R. Caipo, P. De La Cruz, Y. Celi; S. Cavero, J. Grimaldo; C. Ruiz.

DT: Carlos Silvestri

Chile: J. Fierro; D. Tati, P. Flores, N. Garrido, C. Riquelme; V. Pizarro, C. Pérez, A. Aravena; A. Oroz, G. Tapia, K. Sepúlveda.

DT: Hernán Caputto

La cancha del estadio San Marcos fue estrenada este miércoles por la tarde con la sesión de entrenamiento de nuestra @SeleccionPeru Sub 17 🇵🇪.



Fotos: Lima 2019 pic.twitter.com/1VJ7MeP3OY — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) 15 de marzo de 2019

¿Dónde ver GRATIS el Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 17?

Si quieres VER EN VIVO ONLINE en HD el Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 17, puedes conectarte a la señal de Latina o también a la de Movistar Deportes. Para acceder a estos canales, debes contar con un paquete de Movistar.

Si no tienes un paquete en Movistar y deseas VER GRATIS el Perú vs Chile, puedes ingresar a la web de LaRepública.pe. Ahí te contaremos el minuto a minuto de la jornada 1 del Sudamericano Sub 17.

¿Dónde ver EN VIVO Perú vs Chile GRATIS desde celular o tablet? | Sudamericano Sub 17

En caso quieras seguir el minuto a minuto EN VIVO y GRATIS del Perú vs Chile desde tu celular o tablet, puedes descargar la App de Latina. Desde ahí transmitirán EN DIRECTO el juego por la jornada 1 del Sudamericano Sub 17.

También puedes ingresar a la web de LaRepública.pe. En el portal te mantendremos al tanto de las jugadas polémicas, goles y otros detalles del Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 17.