Gareca pide un psicólogo

A inicios del 2019, el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, dio una noticia que sorprendió a propios y extraños. El psicólogo argentino Marcelo Márquez dejó de ser parte del grupo de trabajo del ‘Tigre’, una decisión que nadie entendió, incluso el propio Gareca no supo explicar su salida. Era difícil de creer, ya que su labor fue fundamental en la clasificación del equipo de todos al Mundial Rusia 2018, incluso su desempeño fue resaltado por los futbolistas.

Ahora, a pocas horas de que Perú dispute su primer amistoso del año frente a Paraguay en New Jersey, el ‘Tigre’ ofreció una conferencia de prensa y dio alcances del cómo se está trabajando para buscar el reemplazo de Márquez. Es consciente de que en el fútbol actual es fundamental contar con profesional de sus características.

“Estamos analizando las posibilidades de incorporar un psicólogo, un coaching, todo lo que hoy en día se está incorporando a las distintas selecciones. Para la Copa América quizá ya tengamos esos integrantes”, señaló el estratega dejando en claro su deseo de trabajar con un psicólogo.

Volviendo al lado deportivo, el DT nacional hizo una autocrítica por los goles en contra que Perú ha recibido en los últimos encuentros amistosos. Como se recuerda, fue superado por Ecuador (2-0) y Costa Rica (3-2).

“Post Mundial hicimos gol ante Holanda, Alemania, tres goles a Chile, a Estados Unidos, tuvimos efectividad, pero me preocupa que también nos hayan anotado en contra. Es necesario tener esa solidez defensiva que siempre desea tener todo equipo para ambicionar cosas importantes. Tenemos variantes para encontrar el gol, pero lo más importante también es lograr una consistencia que nos de una determinada garantía”, dijo el DT argentino.

A su vez, el técnico de 61 años opinó sobre la poca continuidad que ha tenido Christian Cueva en su nuevo club, Santos de Brasil. “Cueva se está adaptando a su nuevo club, es un jugador importante para nosotros, por ello vuelve a la selección. Lo hemos observado en los entrenamientos que está muy bien, entusiasmado y eso nos deja contentos”.

También opinó sobre el buen desempeño de Yoshimar Yotún en el Cruz Azul de la liga mexicana. “Yotún es un jugador que se adapta muy bien a todo, no es un problema para él”.

Habla del rival

Ricardo Gareca, desde que asumió las riendas de la selección peruana, no ha perdido con Paraguay. Sin embargo, ahora es un misterio lo que podrá presentar el combinado ‘guaraní’ debido que ante la ‘Blanquirroja’ será el debut del técnico argentino Eduardo Berizzo y también será su primera experiencia como estratega de un país.

“Con Berizzo no tengo una relación de amistad, pero lo conozco, verlo trabajar es muy bueno, es un gran desafío para él. Me pone contento y sí, no somos amigos pero ojalá lo pudiera ser con el tiempo. Tengo un gran respeto por él y su cuerpo técnico. Tenemos conocimiento de su estilo, hemos observado una manera de jugar y en esta etapa como entrenador elegirá a sus jugadores acorde a lo que quiera jugar”, señaló el ‘Tigre’, quien se cruzó con Berizzo previo al inicio del tercer día de entrenamiento del equipo de todos en el Complejo Red Bull.

A su vez, Gareca señaló los objetivos que desea obtener en estos dos partidos amistosos: mañana ante Paraguay y el próximo martes ante El Salvador. “Tenemos que mejorar en muchos aspectos para llegar bien a la Copa América. Con estos partidos vamos a consolidar muchas falencias”.

Por último, el extécnico de Vélez Sarsfield resaltó el gran apoyo que la selección ha recibido en Estados Unidos por parte del hinchas. “ Somos locales en todos lados. Estamos acostumbrados a la convocatoria masiva de la gente. Nos gusta que nos vengan a ver, que siempre contemos con mayoría de gente peruana. Deseamos brindarles una alegría”, finalizó. ❖

Sabía que...