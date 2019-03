Melgar y Real Garcilaso entre los equipos con las plantillas más caras

Melgar es uno de los equipos que en los últimos años ha tenido mayor protagonismo en los torneos nacionales. Su participación en campeonatos internacionales lo obligaron a reforzarse. Según el diario Gestión, tiene a cuatro de los jugadores con mayor valor del torneo local.

En esta lista del top 10 se encuentran Joel Sánchez, John Narváez, Christian Ramos y Bernardo Cuesta, todos con US$ 679.000. De los cuatro melgarianos dos son extranjeros (Narváez y Cuesta). Ramos fue el último que llegó al equipo. El defensa mundialista llegó para afrontar la Copa Libertadores.

En tanto, Sánchez es el único jugador natural de Arequipa, pero que recién desde el Torneo Clausura del 2018 se sumó a las filas de Melgar. Antes jugó por Alianza Lima, San Martín, Tigres UANL (México), Sporting Cristal y Querétaro (México). Además, fue convocado para la selección peruana en el 2007 (sub-17), para las Eliminatorias Brasil 2014, Copa América 2015 y Eliminatorias Rusia 2018.

En cifras generales, Melgar es el tercer club con la plantilla más cara, con un valor de mercado de US$ 8.8 millones. Antes están Alianza Lima y Real Garcilaso, con US$ 9.2 millones y US$ 9.1 millones, respectivamente.

Uno de los jugadores de esta lista de los diez jugadores con mayor valor según Gestión, es el uruguayo Pablo Míguez. El exmelgar y hoy mediocampista de Real Garcilaso se ubica en la tercera posición con US$ 1.13 mlls. Es el único del cuadro imperial que integra la lista.

BINACIONAL

El equipo puneño es uno de los que sorprende últimamente. Su plantel ha sabido hacerse de un juego colectivo y actualmente se ubica en la segunda posición de la tabla de posiciones de la Liga 1 con 12 puntos. Pese a solo haber invertido US$ 3.5 millones, supera al equipo arequipeño que solo ha conseguido 4 puntos.

En la lista de Gestión ocupa el puesto 15 de los 18 equipos peruanos según el valor de inversión para este 2019.