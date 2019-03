Rodrigo Cuba recordó su paso por Universitario: "No era lo ideal jugar ahí"

El lateral Rodrigo Cuba, confeso hincha de Alianza Lima, manifestó que su llegada a Universitario de Deportes en el 2015 no fue su primera opción, ya que su objetivo volver al equipo 'íntimo', pero por tema de contrato la negociación no se concretó.

"Todos los pasos que uno da te ayuda a crecer, a mejorar como persona y profesional. Creo que no era lo ideal de llegar a la 'U', porque en ese año tenía propuesta de Alianza, pero se terminó cayendo. Rescato lo positivo de todo, mi paso por la 'U' me sirvió bastante, pero gracias a Dios puedo estar en Alianza, que es lo que siempre he querido", comentó Cuba al diario Líbero.

Rodrigo Cuba debutó en Alianza Lima en el 2012 cuando el equipo era dirigido por José Soto. El lateral jugó 30 partidos y anotó dos goles. Luego pasó por Juan Aurich, Universitario de Deportes y Deportivo Municipal.

Cuba comentó al diario que pudo volver al club íntimo mucho antes que ir a la 'U', aunque por un tema de presupuesto no se pudo concretar su vuelta a La Victoria.

"La propuesta de Alianza se cayó por un tema de presupuesto, se habló de poder rescindir para ir a La Victoria, pero ellos no contaban con el dinero necesario. Uno tiene que darse al 100 % por el equipo que te está contratando y en ese año fue la 'U'. Siempre quise volver a Alianza, nunca me quise ir de aquí, pero el tema de las negociaciones en ese momento no fue el adecuado", agregó.