Víctor Aspíllaga: “No puedo crear un conflicto de intereses”

El Director Nacional del Deporte Afiliado del IPD, Víctor Aspíllaga, salió al frente para dar a conocer la razones por las que la Federación Peruana de Remo no recibe subvención alguna. Cabe indicar, que la directiva aseguró que dicha decisión afectó a los deportistas, quienes no pudieron participar en los Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019 y han paralizado su preparación de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“El presidente (Jose Carlos Máximo Spihlmann Enders) y el tesorero (Arturo Calisto Giampietri) responden por el dinero de la subvención según los formatos del IPD y ambos directivos han sido denunciados por dos temas: la compra de botes Coastal y un evento que no debió ser subvencionado. De acuerdo a la directiva, en caso existan directivos dentro la junta directiva de la Federación que tengan acciones administrativas iniciadas o que no hayan rendido adecuadamente la subvención, no pueden recibir subvención alguna”, fueron las primeras palabras de Aspíllaga, quien explicó las normas que habrían incumplido ambos directivos y dejó en claro que aún no reciben sanción alguna, pues el caso está en el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte.

“No hay sanción todavía, se han enviado los casos al Consejo de Justicia. El caso de los botes es simple, la DINADAF hace visitas a las federaciones que han comprado material deportivo, de hecho en el 2018 se han hecho más de 35 visitas, y lo que revisan es si llegó el material deportivo y si no llegó, la federación tiene que devolver el dinero. Da un plazo de 5 días tras la visita para que aparezca el material o se devuelva el dinero. Sino pasa ninguna de las dos cosas, la directiva te obliga a poner el caso en conocimiento de la Comisión de Justticia, porque la DINADAF no es órgano de justicia para determinar cuáles son las razones por las que no está el material”, explicó tras señalar que no fue la única falta que cometió la directiva de la Federación de Remo.

“Miembros técnicos de la DINADAF fueron a un evento organizado por la federación y se dieron cuenta que era un evento de confraternidad. donde competían botes masters, con infantiles, no era un evento de alta competencia. La Federación en lugar de enviar un documento al IPD informando que el evento no se pudo llevar a cabo, que no va ser subvencionado, enviaron un informe -yo lo tengo- de cierre diciendo que se habían cumplido los objetivos del evento y que había sido un evento de alta competencia que había servido para evaluar a los deportistas y presentan la rendición del evento a fin de año. Ahí es cuando comunico el informe a la federación y les digo que presenten sus descargos. Es verdad que la federación devuelve el dinero pero ya habían cometido la falta por lo que el tema se elevó a la Comisión de Justicia. Ellos rindieron el evento y no debieron hacerlo, la intención era de engaño. El dinero que le damos a las Federaciones debe ser usado para lo que corresponde”, agregó.

Aspíllaga reconoció que este es un tema que le afecta de sobremanera, pues hay que recordar que es un exremero que nos representó en los Juegos olímpicos de Londres 2012,

“Soy deportista, entiendo perfectamente la posición, pero yo ahora soy funcionario público y yo me debo regir de normas, mi dirección se rige por el principio de legalidad. Yo no puedo hacer otra cosa que no diga la norma, tengo que mantenerme en esa posición, me duele, pero es lo que tengo que hacer. Ellos dicen que como exremero debo entender, pero que estaría creando un conflicto de intereses, antes soy funcionario público”, señaló para luego dejar en claro que lo único que hace el DINADAF es hacer todo lo posible para que las subvenciones lleguen a los deportistas.

“La directiva tiene esas disposiciones que vienen como recomendaciones de informes de auditoria de contraloría. Las directivas cada vez se han puesto más duras porque la idea es cautelar los fondos publicos de las subvenciones. Finalmente esto sirve para que los deportistas sean los beneficiados realmente, que las subvenciones lleguen a ellos. Esa es la razón de todo”

Los más afectados

Sin duda alguna, los más afectados ante esta situación son los deportistas. El directivo confesó las opciones que tiene la Federación Peruana de Remo para volver a recibir subvenciones.

“No recibirá dinero alguno hasta que se resuelvan los casos en el Consejo de Justicia o que salgan de la junsta directiva los directivos, sea mediante una licencia o una separación definitiva de la junta. No hay otra solución, la norma es clarísima. Ellos dicen que el tema es personal, pero hay normas para aplicar y las de la subvención no solo está aprobada por la DINADAF sino que pasa por la oficina general de administración, finanzas, jurídica.. Sino lo observa DINADAF lo observa el siguiente escalón y lo que pasa acá es que estos caso es el procedimiento regular de control de la subvención. El caso de los botes se ha inciado en el 2018 por otra gestión”.

Finalmente, Aspíllaga aseguró que los remeros están al tanto de lo sucedido. “Algunos se han comunicado conmigo en privado, están temerosos de que puedan tomar represalias contra ellos. Ellos la tienen clarísima, les he enseñado con pruebas”, finalizó.