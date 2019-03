Julissa Diez Canseco confesó que casi la emboscan para asaltarla en un Centro Comercial [FOTOS]

Vivió momentos de terror. La atleta olímpica de Taekwondo, Julissa Diez Canseco confesó a través de su cuenta en Twitter que casi fue víctima de la delincuencia al momento de ir a comprar un celular. La deportista nacional comentó que “reaccionó rápido” pero se “llevó el susto de su vida”.

Estos hechos sucedieron en un Centro Comercial de los Estados Unidos, Diez Canseco relató que asistió sola a buscar un equipo móvil y en los alrededores casi la emboscan.

“Fui a comprar unos celulares de segunda en un Centro Comercial. Todo parecía normal, sin embargo, al parecer me tenían preparado una emboscada para asaltarme. Menos mal que reaccioné a tiempo y no pasó nada, pero me llevé el susto de mi vida. Al parecer buscan a chicas indefensas”, comentó en su cuenta de Twitter la deportista peruana.

“Qué horrible sentirme acorralada de esa manera”, manifestó en otras líneas.

No terminó su calvario. Cuando Julissa Diez Canseco quiso presentar un reporte de lo sucedido a las autoridades más cercanas, éstas se negaron a prestarle ayuda ya que el acto delictivo no se concretó.

“Lo más triste fue que no pude levantar al menos un reporte, o que vean las cámaras para identificar a esos maleantes. No era viable porque me dijeron ‘que no me hicieron nada’...”, expresó su indignación en dicha red social.

Hay que recordar que a los largo de su incursión en el Taekwondo, Julissa Diez Canseco ganó una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 2011; además de cuatro medallas de bronce en el Campenato Panamericano de Taekwondo entre los años 2010 y 2018. En los Juegos Bolivarianos de 2009 y 2013 logró llevarse la presea de oro.

