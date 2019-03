Barcelona vs Betis EN VIVO: partidazo por la Liga Santander

VER EN VIVO | Barcelona vs Betis se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía DirecTV) Barcelona vs Betis por Internet Gratis | por la jornada 28 de la Liga Santander. Este cotejo se desarrollará en el estadio Benito Villamarin desde las 2:45 p. m. (hora peruana) y 8:20 p. m. (hora de España). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El Betis tiene aún en el recuerdo el sonado triunfo conseguido en la primera vuelta en el Camp Nou (3-4), lo que supuso la segunda y última derrota liguera hasta ahora del equipo de Ernesto Valverde -la primera fue en Leganés (2-1).

Barcelona solo ha caído dos veces en la presente temporada de la Liga Santander. Ante Leganés como visitante y en el Camp Nou ante Real Betis (3-4). Los dirigidos por Quique Setién quieren ahora volver a vencer a los catalanes.

El equipo de Ernesto Valverde viene de jugar por Champions League a mitad de semana, pero no harán muchas modificaciones para el duelo ante Betis. Solo Dembélé se perderá el duelo por una lesión. Lionel Messi sí estará presente en el cotejo.

Los mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado están en la lista de convocados. Los sevillanos tratarán de confirmar su recuperación luego de perder dos cotejos de forma seguida y vencer a Celta de Vigo en la jornada pasada.

Barcelona es líder del torneo con 63 puntos, por encima del Atlético de Madrid que tiene 56 unidades. Los 'colchoneros' perdieron ante Athletic Bilbao el sábado.

Barcelona vs Betis: historial de partidos

El FC Barcelona y Real Betis han protagonizado 116 encuentros por torneos oficiales. Los 'Azulgranas' han ganado un total de 68 partidos, mientras que los 'Verdiblancos' se han llevado la victoria en 26 ocasiones.

Horarios para ver HOY el Barcelona vs Betis EN VIVO ONLINE por Liga Santander 2019

México - 1:45 p. m.

Perú - 2:45 p. m.

Ecuador - 2:45 p. m.

Colombia - 2:45 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 2:45 p. m.

Paraguay - 4:45 p. m.

Argentina - 4:45 p. m.

Chile - 4:45 p. m.

Uruguay - 4:45 p. m.

Brasil - 5:45 p. m.

España - 8:45 p. m.

Barcelona vs Betis: probables alineaciones

Betis: Pau López, Emerson, Aissa Mandi, Marc Bartra, Andrés Guardado, Wiliam Carvalho, Sergio Canales, Joaquín, Giovani Lo Celso, Jesé Rodríguez y Loren Morón.

Barcelona: Marc-André ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Lionel Messi, Philippe Coutinho y Luis Suárez.

