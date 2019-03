Inter vs AC Milan EN VIVO: por la fecha 28 de la Serie A de Italia

Inter vs AC Milan EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por ESPN 3: se enfrentan este domingo en el estadio San Siro por la fecha 28 de la la Serie A de Italia a las 2:30 pm. (hora peruana). También podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de larepublica.pe

El clásico de la ciudad de Milan no pudo llegar en un mejor momento, el título está prácticamente asegurado para la Juventus, lo cual hace que la batalla real sea por la clasificación a la próxima edición de la Champions League, instancia en la cual ambos equipos están involucrados.

Inter y AC Milan compiten por estar entre los 4 primeros equipos de la tabla, hasta el momento lo vienen consiguiento puesto que los 'Rossoneri' se encuentran en el puesto 3 con 51 unidades, mientras que los 'Nerazurri' están cuartos con 50 puntos.

El equipo que pierda este duelo podría perder ventaja ante la Roma que viene quinto con 47 puntos, aunque con un partido más que ambas escuadras.

El equipo de Luciano Spalletti viene de vencer al Spal por 2-0 en la fecha anterior, sin embargo el gran golpe para el director técnico fue la eliminación en octavos de final de la UEFA Europa League de manos del Eintracht Frankfurt, competición en la que el equipo milanés era uno de los favoritos para alzarse con el trofeo.

Por su parte, los dirigidos por Gennaro Gattuso viene de conseguir una importante victoria de visita ante el siempre difícil Chievo Verona. Este triunfo por 2-1 significó su quinto triunfo consecutivo en la Serie A.

Fue precisamente el entrenador del Milan quien se encargó de poner la cuota de polémica al referirse al delantero Mauro Icardi, quien estará ausente del cotejo. "Desde mi punto de vista, incluso el mejor jugador del mundo debería respetar a sus compañeros de equipo. El respeto por los jugadores y quienes los representen es fundamental. El vestuario es sagrado", señaló.

