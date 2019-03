Racing vs Belgrano EN VIVO ONLINE: por la fecha 23 de la Superliga Argentina | Vía TyC Sports

VER EN VIVO | Racing vs Belgrano se enfrentan HOY | EN DIRECTO vía TyC Sports y Fox Sports Premium | Streaming vía INTERNET | Transmisión vía Facebook | por la jornada 23 de la Superliga Argentina | Ver Fútbol Gratis por Internet | Este cotejo se desarrollará en el Estadio Presidente Perón desde las 6:00 pm (hora peruana) y 8:00 pm (hora de Argentina). No te olvides que podrás seguir ONLINE el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

‘La Academia’ afronta el Racing vs Belgrano como un partido clave en su lucha por el título de la Superliga Argentina. A falta de tres fechas no puede darle ventaja a Defensa y Justicia (2°) que se ha mostrado firme en no perder el paso para lograr el campeonato.

El Racing Club jugará de local y ante un rival que no pasa por su mejor momento en el torneo local, es una una oportunidad que a la vez se puede convertir en una presión para mantenerse en la cima. Los dirigidos por Eduardo Coudet vienen de empatar a uno frente al Colón de Santa Fe.

Al frente estará el ‘Pirata’ que luego de una seguidilla de empates en la Superliga Argentina consiguió una victoria de 3-0 frente a Patronato. El Racing vs Belgrano será vital en su lucha de seguir escalando lugares en la tabla de posiciones; actualmente se encuentran en puesto 21 con 21 unidades.

Racing vs Belgrano: historial de enfrentamientos

Si revisamos el historial de los 10 últimos encuentros Racing vs Belgrano por la Superliga Argentina los resultados son los siguintes: ‘La Academia’ ha ganado en tres ocasiones, siendo su último triunfo el pasado 28 de setiembre de 2014. Mientras que el ‘Pirata’ salió victoriosos en 4 ocasiones; su última proeza la consiguío en marzo de 2017. Tres empates cierran las estadísticas entre ambos clubes.

Ver Racing vs Belgrano: ¿a qué hora empezará el partido por la Superliga Argentina?

El Racing vs Belgrano, será uno de los encuentros más atractivos de la fecha 23 de la Superliga Argentina. Este cotejo está programado para las 6:00 p. m. (hora peruana) y 8:00 p. m. (hora de Argentina); asimismo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Ver Racing vs Belgrano: canal de transmisión del partido por la Superliga Argentina

Para poder presenciar el Racing vs Belgrano y seguir las incidencias de este gran cotejo de la Superliga Argentina, podrás recurrir a las señal de TyC Sports y Fox Sports Premium.

¿Dónde ver EN VIVO ONLINE el Racing vs Belgrano por la Superliga Argentina?

Si quieres disfrutar del Racing vs Belgrano por la primera fecha 23 de la Superliga Argentina, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Racing vs Belgrano por la Superliga Argentina

México – 5:00 p. m.

Perú - 6:00 p. m.

Ecuador - 6:00 p. m

Colombia - 6:00 p. m

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 6:00 p. m

Bolivia – 7:00 pm

Venezuela - 7:00 pm

Argentina – 8:00 pm

Chile - 8:00 pm

Uruguay - 8:00 pm

Paraguay - 8:00 pm

Brasil - 9:00 p. m.

España: 12:00 am (medianoche)

Racing vs Belgrano EN VIVO ONLINE canales para ver el partido de la Superliga Argentina

Argentina: Fox Sports Premium

Lationoamérica: TyC Sports



Racing vs Belgrano: probables alineaciones EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina

Racing: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti, Eugenio Mena; Nery Domínguez; Augusto Solari, Matías Zaracho, Guillermo Fernández; Lisandro López y Darío Cvitanich.

DT: Eduardo Coudet

Belgrano: César Rigamonti; Tomás Guidara, Marcelo Herrera, Joaquín Novillo, Christian Almeida; Federico Lértora; Mauricio Cuero, Marcelo Meli, Maximiliano Lugo, Gabriel Gudiño; y Diego Mendoza.

DT: Diego Osella

