Vélez vs Atlético Tucumán EN VIVO por la fecha 23 de la Superliga Argentina

Vélez Sarsfield recibe a Atlético Tucumán en el Estadio José Amalfitani EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE por TyC Sport y TyC Sports) hoy sábado desde la 11:15 a.m. en enfrentamiento de la fecha 23 de la Superliga Argentina 2019. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias de LaRepublica.pe

Un encuentro interesante se realizará en la casa de los ‘fortineros’, en el que el Velez Sarfield buscará un resultado favorable que lo mantenga entre los clubes clasificados a competencias internacionales.

Como es habitual, el entrenador Gabriel Heinze considerará al peruano Luis Abram en el once de Velez, para olvidar las recientes tres jornadas en las que no ha podido ganar, por lo que espera no ceder otro punto que lo aleje de los primeros lugares de la tabla.

"Cuando las cosas van mal insisto, cuando van bien cambio. Necesitamos ganar, nos falta insistir y hacer todo para conseguir el triunfo. Los jugadores están bien, con muchas ganas y buena predisposición", manifestó el estratega.

En la otra cara de la moneda, el elenco de Atlético Tucumán tiene la necesidad de robar los puntos en disputa, pues tiene la misma consigna que Velez, conseguir un cupo para la Copa Sudamericana o Libertadores, y aunque en la reciente fecha no pudo sumar, se mantiene con chances.

De acuerdo con la estadísticas, en los últimos cinco enfrentamientos entre Velez vs Atlético Tucumán, el cuadro de los ‘fortineros’ fue superior en tres oportunidades, mientras que el decano apenas se adueñó de un duelo. El otro encuentro fue empate.

Posibles alineaciones del Vélez vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina 2019:

Vélez: Luca Hoyos; Joaquín Laso, Lautaro Gianetti, Luis Abram y Brian Cufré; Nicolás Domínguez, Gastón Giménez, Pablo Galdames y Matías Vargas; Thiago Almada y Leandro Fernández.

DT: Gabriel Heinze

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral y Mathías Abero; David Barbona, Juan Mercier, Rodrigo Aliendro y Gervasio Núñez; Leandro Díaz y Mauro Matos.

DT: Ricardo Zielinsky

Vélez vs. Atlético Tucumán: últimos cinco enfrentamientos

Atlético Tucumán 1 - 0 Vélez (24-10-17)

Vélez 2 - 0 Atético Tucumán (08-09-17)

Atlético Tucumán 1 - 1 Vélez (22-06-17)

Vélez 1 - 0 Atlético Tucumán (28-03-10)

Atlético Tucumán 1 - 2 Vélez (27-10-09)

Vélez vs. Atlético Tucumán: ¿a qué hora inicia el partido por la Superliga Argentina 2019?

El emocionante encuentro entre Vélez vs. Atlético Tucumán está programado para las 11:15 a.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 10:15 a.m. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 1:15 p.m.

Vélez vs. Atlético Tucumán: ¿qué canal pasará el partido por la Superliga Argentina 2019?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por la Superliga Argentina 2019 deberás sintonizar la transmisión y la señal de TyC Sports y TNT Sports.

Guía de canales del Vélez vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina 2019:

Argentina: TNT Sports

Bolivia: TyC Sports Internacional

Chile: TyC Sports Internacional

Colombia: TyC Sports Internacional

Ecuador: TyC Sports Internacional

Internacional: Fanatiz International, Bet365

México: TyC Sports Internacional

Paraguay: TyC Sports Internacional

Perú: TyC Sports Internacional

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Fanatiz USA

Uruguay: TyC Sports Internacional

Venezuela: TyC Sports Internacional

Horarios en el mundo del Vélez vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina 2019:

México: 10:15 a. m.

Perú: 11:15 a.m.

Ecuador: 11:15 a.m.

Colombia: 11:15 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton): 11:15 a.m.

Bolivia: 12:15 p.m.

Venezuela: 12:15 p.m.

Argentina: 1:15 p.m.

Chile: 1:15 p.m.

Uruguay: 1:15 p.m.

Paraguay: 1:15 p.m

Brasil: 2:00 p.m.

¿Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Vélez vs. Atlético Tucumán?

Si quieres seguir en Internet el Vélez vs. Atlético Tucumán, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.