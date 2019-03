Real Madrid vs Celta EN VIVO: ¿dónde ver el regreso de Zidane a la Liga Santander? | Vía ESPN

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO ONLINE | Ver Real Madrid vs Celta por Internet Gratis | YouTube | Live Streaming | Zinedine Zidane regresa HOY (EN DIRECTO por ESPN 2, DirecTV y beIN Sports) al Santiago Bernabéu para afrontar su segunda etapa en la 'Casa Blanca' en el marco de la fecha 28 de la Liga Santander. Si deseas ver fútbol en vivo, puedes seguir el minuto a minuto a través de LaRepública.pe.

Luego de quedar fuera de casi todas las competiciones, el Real Madrid decidió cesar del cargo a Santiago Solari para empezar un nuevo camino con un entrenador que le dio tres Champions League de manera consecutiva: Zinedine Zidane.

'Zizou' volverá a dirigir después de nueve meses y tendrá la responsabilidad de acabar de la mejor manera la presente temporada de la Liga Santander y luego pensar en las siguientes temporadas. "Lo que queremos es acabar la temporada ganando el máximo de partidos que quedan. No hablo de ganar la Liga, no estoy en esta línea, lo que sí tenemos que hacer es creer hasta el final", afirmó en conferencia de prensa.

El regreso de Zidane al Real Madrid también significó la llegada del defensor brasileño Éder Militão, procedente del Oporto. "Es joven, muy bueno, con futuro y lo importante es que juega en dos posiciones, aunque su preferida es central. Es para el próximo año, un jugador de futuro que va a contar en el Real Madrid", dijo el estratega francés.

Real Madrid vs Celta de Vigo: pronósticos y/o historial de partidos por Liga Santander

*(11-11-18) Celta de Vigo 2-4 Real Madrid

*(12-05-18) Real Madrid 6-0 Celta de Vigo

*(07-01-18) Celta de Vigo 2-2 Real Madrid

*(17-05-17) Celta de Vigo 1-4 Real Madrid

*(27-08-16) Real Madrid 2-1 Celta de Vigo

Real Madrid vs Celta de Vigo: apuestas del partido por Liga Santander

Te Apuesto: Real Madrid 1.15, Empate (6.00), Celta de Vigo (11.00)

Inkabet: Real Madrid (1.20), Empate (7.75), Celta de Vigo (17.00)

Betsson: Real Madrid (1.19), Empate (7.55), Celta de Vigo (14.50)

Bwin: Real Madrid (1.18), Empate (7.25), Celta de Vigo (15.00)

Ver Real Madrid vs Celta de Vigo: ¿a qué hora empezará el partido por la Liga Santander?

El Real Madrid vs Celta de Vigo, será uno de los encuentros más atractivos de la fecha 28 de la Liga Santander. Este cotejo está programado para las 10:15 p. m. (hora peruana) y 4:15 p. m. (hora de España); asimismo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Ver Real Madrid vs Celta de Vigo: canal de transmisión del partido por la Liga Santander

Para poder presenciar el Real Madrid vs Celta de Vigo y seguir las incidencias de este gran cotejo de la Liga Santander, podrás recurrir a las señal de ESPN.

¿Dónde ver EN VIVO ONLINE el Real Madrid vs Celta de Vigo por la Liga Santander?

Si quieres disfrutar del Real Madrid vs Celta de Vigo por la primera fecha 28 de la Liga Santander, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Real Madrid vs Celta de Vigo por la Liga Santander

México – 9:15 a. m.

Perú - 10:15 a.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 10:15 a.m.

Bolivia – 11:15 am

Venezuela - 11:15 am

Argentina – 12:15 am

Chile - 12:15 am

Uruguay - 12:15 am

Paraguay - 12:15 am

Brasil - 1:00 p.m.

España: 4:15 pm

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO ONLINE canales para ver el partido de la Liga Santander

ESPN

Real Madrid vs Celta de Vigo: probables alineaciones EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Ceballos, Isco o Asensio; Bale, Benzema.

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Cabral, Hoedt, Juncá; Lobotka, Okay; Boufal, Brais Méndez, Pione Sisto; Maxi Gómez.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Real Madrid vs Celta de Vigo?