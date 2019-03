Pedro Gallese teme que Paolo Guerrero le marque un gol en Copa Libertadores

Pedro Gallese se unió este viernes a los entrenamientos de la selección peruana en la Videna con miras a los partidos amistosos contra Paraguay y El Salvador. El arquero de Alianza Lima conversó con la prensa y comentó que llega con mucha confianza a la fecha doble de FIFA, además, destacó la dura competencia que tendrá en el arco con Carlos Cáceda y José Carvallo.

“Me he entrenado bien para dar lo mejor en mi equipo como en la selección. Llego bien, sin ningún problema y físicamente bien. Con partidos encima, con partidos internacionales. En el campeonato, lo que he podido jugar, me he sentido bien asi que a la selección vengo al 100%”, dijo Gallese a la prensa.

“Siempre hay bastante competencia, bastante parejo tanto con José (Carvallo) como con Carlos (Cáceda), como en su momento Patricio (Álvarez). Son arqueros que te compiten y uno tiene que estar bien. No me siento titular, ninguno del grupo se siente titular y nos tenemos que mostrar para el profesor”, agregó.

Por otro lado, Pedro Gallese fue consultado por el retorno de Paolo Guerrero a los campos de juego. El ‘Depredador, quien milita en el Inter de Porto Alegre, finaliza su suspensión el próximo 5 de abril y estará a disposición de su club para el enfrentamiento de vuelta contra Alianza Lima en Matute que se jugará el 24 del mismo mes por Copa Libertadores.

“Muy contento por él, sabemos todo lo que ha sufrido y todo lo que se ha preparado para llegar bien a la Copa América y para estar bien en su club. Que no vaya a jugar contra Alianza nomás (ríe), no me imagino que me meta un gol, tapándole un disparo sí. No lo hemos conversado pero lo que hablamos es para brindarle el apoyo”, expresó entre risas Gallese.