Sorteo Champions League: Quedan definidos las llaves para los cuartos de final

Champions League. En una ceremonia dirigida por Gianni Infantino y Julio Cesar se definieron los cuartos de final en la lucha por 'orejona'. Las llaves permitirían una final de ensueño entre Barcelona y Juventus. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi de nuevo.

Durante la ceremonia se presentó a Julio Cesar, el portero campeón de la Copa América Perú 2004, contó al mundo su experiencia disputando el torneo de campeones.

Un caso especial lo vivieron Manchester United y City. Ambos equipos no pueden jugar en casa en la misma noche, ni en noches consecutivas, después de una decisión tomada por las autoridades inglesas. Por lo tanto, Barcelona y los 'devils' jugarán la ida en Old Trafford.

Las llaves quedaron compuestas de la siguiente manera:

Ajax vs Juventus

Liverpool vs Porto

Tottenham vs Manchester City

Barcelona vs Manchester United

