Barcelona vs Olympique Lyon EN VIVO: con Messi desde el Camp Nou por la Chmapions Legaue

VER EN VIVO | Barcelona vs Olympique Lyon se enfrentan este miércoles 13 de marzo ONLINE EN DIRECTO vía ESPN 2 en el Camp Nou por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El partido está programado para las 3:00 p.m. (hora peruana), asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, las incidencias, las tarjetas amarillas y rojas, las mejores jugadas y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

El Barcelona afrontará en casa la revancha frente al Lyon (0-0 en la ida) con el recuerdo de la reciente eliminación de dos candidatos al título del torneo (Real Madrid y PSG), que partían con ventaja en la ida. Este escenario pone en aviso al conjunto azulgrana, como también la mala manera en la que quedaron eliminados la edición pasada tras ganar 4-1 en la ida a la Roma y caer 3-0 en la vuelta.

Motivados por los dos triunfos consecutivos ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y la victoria por 3-1 en casa al Rayo Vallecano, el cuadro de Lionel Messi tienen la gran oportunidad de avanzar a los cuartos de final, donde ha estado en dieciséis ocasiones desde 1995 y solo ha fallado en una ocasión (2006-07), a manos del Liverpool.

Tras no entrenar el lunes y hoy, Ousmane Dembélé entró a la convocatoria luego de recuperarse de una elongación en el bíceps femoral del muslo izquierdo, por lo que podría mantener el 4-3-3. Si no está en condiciones, Coutinho y Malcom pelearían por ingresar al once.

Mientras que el Olympique Lyon espera dar el golpe en el Camp Nou y aspira a ser el protagonista de esta racha de sorpresas en los octavos de final de la Champions. Acompañados por unos cinco mil seguidores, el conjunto francés llegan motivados tras remontar al Estrasburgo en un partido que comenzaron perdiendo por dos goles (2-2).

El veterano central brasileño Marcelo, uno de los pilares de la defensa, tuvo que retirarse al cuarto de hora del último partido por molestias en el muslo izquierdo y su presencia podría condicionar hasta el sistema táctico que desplegará el entrenador Bruno Genesio para hacer valer el empate a cero de la ida.

El técnico del OL deberá decidir si juega con una linea de cuatro o cinco defensores. Arriba, la amenaza estará de nuevo representada por un Moussa Dembélé, autor de cuatro goles en los últimos dos partidos, secundado desde la segunda línea por los habilidosos Memphis Depay y Nabil Fekir, una de sus estrellas y que no pudo jugar en la ida.

Barcelona vs Olympique Lyon: ¿a qué hora inicia el partido por la Champions League?

Como lo mencionamos anteriormente el partido Barcelona vs Olympique Lyon está programado para iniciar a las 3:00 p.m. (hora peruana). Un partido vibrante por la Champions League.

Barcelona vs Olympique Lyon: ¿qué canal pasará el partido por la Champions League?

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, tendrás que engancharte a la señal de ESPN 2 que transmitirá el duelo Barcelona vs Olympique Lyon para toda Latinoamérica.

Barcelona vs Olympique Lyon: posibles alineaciones por la Champions League

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arthur, Rakitic; Messi, Suárez y Coutinho o Malcom.

Lyon: Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Mendy; Ndombele, Tousart; Depay, Fekir, Aouar; y M. Dembélé.

¿Dónde ver EN VIVO el Barcelona vs Olympique Lyon por la Champions League?

Si quieres disfrutar de este encuentro de la Champions League, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios del Barcelona vs Olympique Lyon EN VIVO ONLINE por la Champions League

México: 2:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Barcelona vs Olympique Lyon?

Si quieres seguir en Internet el Barcelona vs Olympique Lyon, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.