Contundente respuesta de Cristiano Ronaldo sobre Real Madrid: "No extraño España" [VIDEO]

Con el regreso de Zinedine Zidane a la cabeza de Real Madrid muchos aseguraron que el retorno de Cristiano Ronaldo se daría en cuestión de semanas, sin embargo, el delantero de Juventus dejó en claro que después de su rápida adaptación en Italia no extraña no espera salir del ‘club de la cebra’ en mucho tiempo.

A pesar de haber integrado al club madrilista por poco más de nueve años, Cristiano Ronaldo manifestó que no extraña lo que dejó en su recorrido con el Real Madrid y los titulos que ganó, pues su presente con Juventus le otorga las mismas satisfacciones.

“No echo de menos España ni Portugal. Las cosas son como son. Obviamente dejé muchos amigos, dejé un gran club como el Real Madrid. Dejé un club que me dio mucho cariño, personas, amigos... Pero no echo de menos el país en sí, porque tengo lo mismo aquí. Por eso, no ha sido difícil para mí. Ha sido todo muy intenso, interesante, diferente, pero me he adaptado bien y estoy feliz”, enfatizó ‘CR7’ a DAZN.

Además, Cristiano Ronaldo expresó la comodidad en la que se encuentra desde que llegó a vestir los colores de la ‘vieja señora’, pese a que considera que es una liga complicada para su posición de delantero.

"El balance es muy positivo, a nivel individual me siento bien. Me siento adaptado a la Liga italiana y es una liga difícil, en mi opinión, la más difícil para los delanteros. Una Liga con mucha calidad, no esperaba que la liga italiana tuviera esta calidad. Estoy feliz, mi familia y mis hijos están felices. Todo es positivo", declaró Cristiano.

Finalmente, ‘CR7’ se refirió al partido de regreso frente a Atlético de Madrid en la Champions League, en la cual Juventus está obligado a ganar con una diferencia de dos goles. "Como he dicho va a ser un partido difícil. El Atlético es un equipo que en los últimos cuatro años ha jugados dos finales de Champions. Es un equipo candidato a ganar la Champions, sabemos que será difícil pero, si la Juventus juega bien, conseguiremos pasar", sentenció.