¿Será un cuadro copero?

“No tenemos otra alternativa que hacer un buen partido en el Estadio Nacional. Vamos a corregir los errores que tuvimos ante la Universidad de Concepción”. Claudio Vivas dejó en claro que Sporting Cristal tiene las armas suficientes para sumar sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores hoy (7:30 p.m.) ante Godoy Cruz por el Grupo C. El técnico celeste recordó pasajes de lo que fue el debut copero de su equipo, donde cayó por 5-4 ante el cuadro chileno, con optimismo.

Los rimenses podrían presentar algunas variantes en su once titular con respecto al encuentro frente a U. de Concepción. Johan Madrid está lesionado y su presencia desde el arranque no está asegurado. A ello se suma el gran rendimiento que tuvo Cristian Palacios ante el elenco chileno, lo que le permitiría ser titular ante los argentinos. El equipo sería: Álvarez, E. Chávez, Revoredo, Merlo, Céspedes, Cazulo, Calcaterra, Arce, Gonzales, Palacios y Herrera.

De otro lado, la escuadra del ‘Bodeguero’ no llega en su mejor versión a Lima, ya que en sus últimos cinco partidos jugados no ha logrado obtener triunfo alguno, además de no anotar ningún gol, hecho que preocupa al entrenador rival, Lucas Bernardi.

“Godoy Cruz es un plantel joven con un poderío ofensivo importante. El sábado jugó con Rosario Central y usó un 4-4-2, pero con variantes, aunque el arquero y la defensa son los que usualmente alinean”, agregó Vivas, quien tiene bien estudiado al rival de turno. ❖