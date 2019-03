Ver Manchester United vs Arsenal EN VIVO vía DirecTV por la Premier League

VER EN VIVO | Manchester United vs Arsenal se miden este domingo 10 de marzo | EN DIRECTO vía DirecTV Sports | por la jornada 30 de la Premier League | Ver Fútbol Gratis por Internet | Este encuentro se llevará a cabo en el Emirates Stadium desde las 11:30 p.m. (hora peruana). Además, podrás seguir el minuto a minuto, todas la incidencias, las tarjetas amarillas y rojas, las mejores jugadas y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

Manchester United (4° con 58 puntos) llega de lograr una histórica clasificación a cuartos de final de Champions League tras eliminar por 3-1 al PSG por diferencia de goles (cayó 2-0 en la ida). A dieciseis puntos del líder Manchester City, el equipo del DT interino Ole Gunnar Solskjaer intentará doblegar al Arsenal para seguir peleando en los puestos de clasificación a un torneo internacional.

El entrenador noruego dio por cerrado el capítulo de lo conseguido en el torneo europeo el cual afrontó con diez bajas y tuvo que echar mano a la cantera para suplir esas ausencia. “Tenemos que estar listos de nuevo. No conozco otra manera de afrontar las situaciones que no sea de forma positiva”, agregó.

Anthony Martial quien ya estaría recuperado de su lesión, podría ingresar a la lista de convocados, mientras que Matic y Herrera, seguirán trabajando diferenciado para recuperar su mejor versión. En tanto, Paul Pogba también regresará al equipo titular que mantendrá la base de los jugadores que compitieron en el Parque de Los Príncipes. El ataque estára conformado por Lukaku, que lleva anotados tres dobletes consecutivos y Marcus Rashford.

Por su parte, el Arsenal (5° con 57 puntos) llegan de perder por 3-1 ante el Rennes francés por la ida de los octavos de final de la Europa League. El conjunto de Unai Emery espera contar el invicto de Manchester United al mando de Solskjaer en la Premier League, con 10 triunfos y 2 empates.

“Esta mañana (viernes) estaba hablando con algunos jugadores. Quiero que los jugadores me ayuden con gran energía positiva. Un jugador era peor que yo, más bajo que yo, y le dije: 'hablemos mañana porque tú estás más triste que yo'. Quiero escuchar a los jugadores con energía positiva. Quiero escucharlos decir: 'Podemos hacerlo el domingo' ”, expresó Emery.

Los 'Gunners' no podrán contar con el uruguayo Lucas Torreira, expulsado en el clásico ante Tottenham, al igual que con los lesionados Héctor Bellerín, Rob Holding y Danny Welbeck.

Ver Manchester United vs Arsenal: ¿a qué hora empezará el partido por la Premier League?

El Manchester United vs Arsenal, será uno de los encuentros más atractivos de la fecha 30 de la Premier League. Este cotejo está programado para las 11:30 p.m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Ver Manchester United vs Arsenal: canal de transmisión del partido por la Premier League

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, tendrás que engancharte a la señal de DirecTV Sports que transmitirá el duelo Manchester United vs Arsenal para toda Latinoamérica.

Manchester United: De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, McTominay, Pogba; Pereira; Lukaku y Rashford.

DT: Ole Gunnar Solskjaer

Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Sokratis, Koscielny, Kolasinac; Guendouzi, Xhaka; Mkhitaryan, Ramsey, Iwobi y Lacazette.

DT: Unai Emery

¿Dónde ver EN VIVO ONLINE el Manchester United vs Arsenal por la Premier League?

Si quieres disfrutar de este atractivo partido por la jornada 30 de la Premier League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Manchester United vs Arsenal EN VIVO por la Premier League

México – 10:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 11:30 a.m.

Bolivia - 12:30 p. m.

Venezuela - 12:30 a. m.

Argentina - 1:00 p. m.

Chile - 1:00 p. m.

Uruguay - 1:00 p. m.

Paraguay - 1:00 p. m.

Brasil - 2:00 p. m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Manchester United vs Arsenal?

Si quieres seguir en Internet el Manchester United vs Arsenal, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.