Los elegidos por el ‘Tigre’

La hora pactada (12:00 m.) había llegado y el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, no hacía su aparición en el auditorio de la Videna. Una impuntualidad nada habitual en el estratega nacional, lo que generó aún más ansiedad por conocer a los 23 convocados para los próximos duelos amistosos de la ‘Bicolor’.

La incertidumbre crecía, pues durante semanas se escuchó y leyó que la lista de jugadores para enfrentar a Paraguay y El Salvador, el 22 y 26 de marzo en Estados Unidos, respectivamente, tendría más de una sorpresa. Se habló de Gabriel Costa, Kevin Quevedo, Alejandro Hohberg, entre otros. Sin embargo, las dudas fueron despejadas tras varios minutos de espera. El ‘Tigre’ apareció y confirmó las novedades: el central de New York City del torneo de la MLS Alexander Callens y el delantero de Lobos BUAP de México Beto da Silva. Además, anunció el regreso del volante Marcos López, quien milita en el San José Earthquakes de Estados Unidos. “Callens es un jugador observado y se sostiene. Queremos verlo más. Queremos darle mayores posibilidades. Siempre es titular y tiene continuidad. Creemos que este es el momento de otros jugadores para aprovechar su continuidad. Lo de Da Silva, ha tenido mucha participación en su equipo. Es un jugador que siempre está en nuestra cabeza. Tratamos de ser lo más coherentes posibles en las convocatorias. Lo de López, desde Cristal viene mostrando un buen nivel y lo sigue plasmando en su club”, señaló el DT argentino.

¿El gran ausente? Raúl Ruidíaz, quien siempre ha sido convocado por Gareca. Su ausencia tiene una explicación y el técnico la dio. “Ruidíaz pidió no ser convocado por temas personales”.

Quien pega la vuelta a la ‘Bicolor’ es el volante Christian Cueva. Gareca aprovechó el momento para aclarar el tema de ‘Aladino’, quien llegó dos días tarde al entrenamiento del Santos de Brasil. “Cueva es un jugador muy importante. Ha hecho los méritos suficientes para regresar. En lo que sí no estoy de acuerdo es sobre las cosas que se han dicho por su retraso en llegar a los entrenamientos del Santos. Nosotros hemos tenido contacto con el comando técnico del club y él ha tenido el permiso para solucionar unos temas personales. No debemos ser ligeros en comentar. Hay que tener más respeto para un jugador que ha obtenido cosas importantes”, dijo Gareca.

El ‘Tigre’ también fue consultado sobre la no convocatoria de Cristian Benavente, pues su club Pyramids FC anunció días atrás que fue llamado a la selección. “Cristian nos gusta como jugador. Me hubiera gustado que esté en otra liga, cuando lo fuimos a visitar observamos que juega en campos en muy mal estado, deportivamente no es un avance para él”.

Una llamado de atención

Ricardo Gareca no pudo ser ajeno al hecho de que a Perú le hayan quitado la sede del Mundial

Sub-17. “Es una lástima. Es un retroceso. Tenía expectativas de verlo acá. Pudo haber un compromiso mayor. Para el Estado el fútbol no es una prioridad, pudo hacer más para que esto se pudiera desarrollar en el Perú , me gustaría que esto en el futuro cambie. Soy un convencido de que la educación y el deporte hacen mejores ciudadanos y mejores personas. No todo lo puede hacer solo la Federación Peruana”, manifestó el ‘Tigre’ notoriamente molesto con lo sucedido. ❖

Lista de los 23 convocados

Arqueros

Pedro Gallese

Carlos Cáceda

José Carvallo

Defensas

Miguel Araujo

Anderson Santamaría

Alexander Callens

Luis Abram

Luis Advíncula

Aldo Corzo

Miguel Trauco

Mediocampistas

Renato Tapia

Wilder Cartagena

Yoshimar Yotún

Christofer Gonzales

Alexis Arias

Marcos López

Christian Cueva

André Carrillo

Andy Polo

Edison Flores

Delanteros

Jefferson Farfán

Yordy Reyna

Luiz da Silva

