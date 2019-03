Nicolás Córdova tras fichaje de Manicero por Mannucci: "No hay muchos que puedan jugar en la 'U'"

El director técnico de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova, habló del presente 'Merengue' y de los refuerzos que busca para incorporar al equipo de Ate con miras a la Liga 1 2019.

Luego que no se concretara el fichaje del volante argentino, Diego Manicero, el estratega chileno señaló que no hay muchos futbolistas peruanos que puedan jugar en el conjunto 'Crema'. "No hay muchos peruanos que puedan jugar hoy en Universitario de Deportes y en el extranjero los clubes ya empezaron por lo tanto no hay mucha gente", atinó en primera instancia el DT sureño.

"De no encontrar a alguien que valga la pena traer, que vendrá a sumar al equipo, nos vamos a quedar así”, añadió Nicolás Córdova, quien busca reforzar la plantilla 'Merengue' con un volante y un delantero centro.

Asimismo, Córdova manifestó que confía en las virtudes de Germán Denis, Alberto Quintero y Alejandro Hohberg en la zona de ataque, pero que la llegada de otro '9' potenciaría el sector ofensivo de Universitario de Deportes.

"Creo que nos falta un jugador arriba para potenciar los jugadores que tenemos y para poder darles el relevo cuando sea necesario, cuando los suspendan, estemos cansados o tengamos que jugar un partido entre semana", subrayó el DT 'Crema'.

Universitario de Deportes se ubica en los primeros lugares con siete unidades luego de su categórica victoria en la pasada fecha sobre su similar de la San Martín por 3-2. Este domingo 10 de marzo, los 'Merengues' recibirán en el estadio 'Monumental' a Carlos A. Mannucci por la cuarta fecha de la Liga 1.