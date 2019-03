Ricardo Gareca volvió a convocar a Beto Da Silva después de un año

Y un día volvió. Luiz Beto Da Silva fue la principal novedad en la lista de convocados de la selección peruana para los partidos amistosos Fecha FIFA de marzo ante Paraguay y El Salvador. El delantero de Lobos BUAP volvió a ser considerado por el entrenador argentino Ricardo Gareca después de un año.

"Es un jugador que siempre está en la cabeza nuestra. Tiene continuidad. Siempre he manifestado que la selección puede haber excepciones por el gusto futbolístico de nosotros (como comando técnico). Puede haber jugadores que no hayan debutado en la Primera División o que no tengan continuidad en sus equipos o que recién empiecen, pero creemos que están en la selección", respondió Gareca en conferencia de prensa.

La última vez que ‘El Tigre’ llamó a Beto Da Silva a la selección peruana fue para los amistosos contra Croacia e Islandia en marzo del 2018 previo al Mundial en Rusia. El delantero de 22 años jugó unos minutos contra los 'vikingos'. Pero una lesión en la pierna derecha terminó con el sueño de ir a la Copa del Mundo, sumado a la falta de continuidad que no tenía en Argentinos Juniors.

Actualmente, el ex Sporting Cristal es muy considerado por el entrenador Francisco Palencia en Lobos BUAP y él le ha retribuido esa confianza con un gol en siete partidos, cinco en la Liga MX y dos por Copa MX.

Dato: La primera convocatoria de Beto Da Silva a la selección peruana fue el 24 de mayo del 2016 en el triunfo por 4-0 ante Trinidad y Tobago. Además, en aquel encuentro anotó el único gol que lleva con el cuadro nacional.