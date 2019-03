¡Volvió a tomar el Bernabéu! Barcelona superó 1-0 al Real Madrid por LaLiga [RESUMEN]

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO | Ver Real Madrid vs Barcelona por Internet Gratis | YouTube | Live Streaming | EN DIRECTO ONLINE por ESPN, DirecTV y beIN Sports: juegan HOY en el estadio Santiago Bernabéu por fecha 26 de la Liga Santander. Cabe destacar que si quieres observar fútbol EN VIVO, podrás seguir el minuto a minuto por larepública.pe.

SEGUNDO TIEMPO

93' Lionel Messi (Barcelona) recibe un gran pase y, desmarcado, remata al primer toque desde media distancia, pero su disparo no es lo suficientemente preciso y sale desviado del palo izquierdo.

92' Cambio en Barcelona: sale Sergio Busquets por Nelson Semedo

89' Tarjeta amarilla en Real Madrid: Dani Carvajal es amonestado.

82' Tarjeta amarilla en Real Madrid: Marco Asensio es amonestado

81' Luka Modric (Real Madrid) ejecuta un tiro libre desde larga distancia. Centra bien al área, pero el portero se anticipa y atrapa el balón.

78' Cambio en Barcelona: sale Dembelé por Coutinho.

76' Cambio en Real Madrid: sale Casemiro por isco.

71' UFFFFFF Casi llega el empate de los pies de Vinicius Jr. El brasileño prueba desde fuera del área pero el balón pasa cerca del arco del Barcelona.

69' UFFFFFFFF Disparo cruzado de Dembelé que se fue abriendo y pasa cerca del palo izquierdo de Courtois.

68' Vinícius Jr. (Real Madrid) intenta enviar un pase, pero es bloqueado.

65' El árbitro asistente señala fuera de juego, y el árbitro principal confirma su decisión. Posición antirreglamentaria de Vinícius Jr. (Real Madrid).

63' Tarjeta amarilla en Barcelona: Clement Lenglet es amonestado por una dura entrada.

62' Cambio en Real Madrid: Garteh Bale sale por Marco Asensio.

61' Tarjeta amarilla en Real Madrid; Sergio Ramos es amonestado.

57' UFFFFFF Pudo llegar el segundo del Barcelona, Jordi Alva disparo cruzado pero pasa cerca del palo derecho de Courtois.

56' Vinícius Jr. (Real Madrid) desaprovecha un gran ocasión. Remató por debajo del travesaño, pero el portero frustró su intento.

55' Cambio en Real Madrid; sale Toni Kroos por Federico Valverde.

53' Ivan Rakitic (FC Barcelona) centra al área, pero el balón pasa muy cerca de Thibaut Courtois, que consigue bloquear.

51' UFFFFF Buena llegada de Luis Suárez pero se queda sin ángulo en los últimos metros, saca el centro pero bien Sergio Ramos que intercepta y rechaza el peligro.

48' Benzema no logra conectar de acara al arco de Ter Stegen, pero ya todo estaba invalidado por posición adelantada.

47' Toni Kroos (Real Madrid) entra y derriba a un rival, y el árbitro pita falta.

Inició la etapa complementaria

PRIMER TIEMPO

46' Tiempo cumplido en el Santiago Bernabéu

46' Falta de Ramos sobre Lionel Messi, el árbitro no cobra nada y los jugadores azulgranas reclaman tarjeta para el capitán merengue.

