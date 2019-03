Conmebol lanzó tajante respuesta a EEUU por invitación para disputar un torneo en 2020

La invitación de la federación de Estados Unidos a los países de la Conmebol para disputar un campeonato en el 2020 no cayó nada bien en las inmediaciones de la máxima autoridad del balompié sudamericano, pues la fecha coincide con la Copa América.

Si bien en Brasil se disputará el torneo este año, para el año en debate también hay programada una Copa América, esto debido a que el pasado mes de octubre se aprobó que el torneo continental se dispute en años pares; siendo el 2020 el punto de inicio.

"Su invitación menciona que la 'Continental Cup' no tiene la intención de reemplazar a la Copa América. Sin embargo, acto seguido, usted propone disputar la edición 2020 en el mismo periodo de tiempo y con las mismas selecciones participantes que la edición 2020 de la Copa América, lo cual es a todas luces imposible", subraya un comunicado enviado por la Conmebol a la entidad de Estados Unidos.

Según informó el medio norteamericano, 'The New York Times', la Conmebol también aludió a la falta de aprobación de la FIFA para el evento que pretende efectuar el país estadounidense.

Asimismo, el diario asegura que desde la US Soccer aún no se han expresado al rechazo de la Conmebol; sin embargo ya analizan, en caso de que no se revierta esta circunstancia, invitar a delegaciones de Asia y África.