HOY Real Madrid vs Barcelona EN VIVO: ¿cómo ver el clásico por la Copa del Rey?

VER EN VIVO Real Madrid vs Barcelona | HOY se conocerá al finalista de la Copa del Rey 2018-2019 y gracias a LaRepública.pe podrás seguir el minuto a minuto del encuentro entre Real Madrid y Barcelona, que protagonizan una nueva edición del clásico de España. Conoce aquí cómo ver el fútbol en vivo online.

Real Madrid vs Barcelona se medirán HOY a las 3:00 p.m (hora peruana) en el Estadio Santiago Bernabéu por el pase a la final de la Copa del Rey 2018-2019. En la ida entre el Barcelona vs Real Madrid empataron 1-1 en el Camp Nou.

Los ‘merengues’ vienen de una complicada victoria ante el Levante y con un problema en el camerino tras el gesto de Gareth Bale con Lucas Vázquez.

Sin embargo, con Sergio Ramos al frente, quien vuelve con todo luego de estar ausente en el último cotejo ante el Levante, los ‘blancos’ buscan mostrar que siguen siendo candidatos fuertes para obtener el trofeo.

Por su parte, Barcelona viene de golear 4-2 al Sevilla por la liga española, donde Messi salvó a su equipo con un ‘hat-trick’ y demostró, una vez más, de qué está hecho.

El equipo azulgrana llega a Madrid con el objetivo de aguar la fiesta de los locales y el entrenador Ernesto Valverde juntará en su 11 ideal a Lionel Messi y a Luis Suárez para salir vencedor y avanzar a la final de la Copa del Rey.

El ganador del duelo entre Real Madrid vs Barcelona clasificará a la final de la Copa del Rey, en la que disputará el cetro frente a Valencia o Real Betis.

Real Madrid vs Barcelona: Alineaciones confirmadas del clásico español

Los convocados para este partido de la Copa del Rey son los siguientes:

- Real Madrid: Keylor Navas, Courtois, Luka Modric, Sergio Ramos, Marcelo, Dani Carvajal, Karim Benzema, Toni Kroos, Vinicius Jr, Dani Ceballos, Raphaël Varane, Sergio Reguilón, Nacho Fernández, Marco Asensio, Álvaro Odriozola, Lucas Vázquez, Federico Valverde, Gareth Bale y Casemiro.

- Barcelona: Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Coutinho, Arthur, Suárez, Messi, O. Dembélé, Cillessen, Malcom, Lenglet, Jordi Alba, S. Roberto, Aleñá, Vidal, Umtiti e Iñaki Peña.

¿Cómo ver el Real Madrid vs Barcelona?

Con el avance de la tecnología hay muchas maneras de ver fútbol en vivo. El Real Madrid vs Barcelona será transmitido por DirecTV Sports para todo Latinoamérica, sin embargo, para otros países están habilitados canales de señal abierta o de pago y aquí te los detallamos. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE solo tienes que entra a LaRepublica.pe.

Real Madrid vs Barcelona: Canales en Perú y en el mundo

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Australia: Radio Barca

- Bélgica: Eleven Sports 1 Belgium

- Bolivia: Tigo Sports Bolivia

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

- Canadá: beIN SPORTS, DAZN, Radio Barca,

- Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- China: PPTV Sport China

- Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

- Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

- Alemania: DAZN

- Italia: DAZN

- Japón: DAZN

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Holanda: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

- Portugal: Sport TV1

- España: Gol, TVE La 1, TV3

- Estados Unidos: beIN SPORTS, Radio Barca

- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Real Madrid vs Barcelona: App que transmitirá el partido

En caso que desees ver el partido entre Real Madrid vs Barcelona desde tu smartphone, toma en cuenta esta lista de aplicativos que puedes encontrar en Google Play para ver el clásico de la Copa del Rey EN DIRECTO:

- Movistar + o Movistar Plus

- Roja Directa Fútbol

- UStream

- LiveStream

Real Madrid vs Barcelona: Horarios en Perú y en el mundo

- Argentina 5:00 p.m.

- Bolivia 4:00 p.m.

- Brasil 5:00 p.m.

- Canadá 3:00 p.m.

- Chile 5:00 p.m.

- Colombia 3:00 p.m.

- Costa Rica 2:00 p.m.

- Cuba 3:00 p.m.

- Ecuador 3:00 p.m.

- El Salvador 2:00 p.m.

- España 9:00 p.m.

- Estados Unidos (Los Ángeles) 12:00 p.m.

- Estados Unidos (New York) 3:00 p.m.

- Guatemala 2:00 p.m.

- Honduras 2:00 p.m.

- Inglaterra 8:00 p.m.

- México 2:00 p.m.

- Nicaragua 2:00 p.m.

- Panamá 3:00 p.m.

- Paraguay 5:00 p.m.

- Perú 3:00 p.m.

- Puerto Rico 4:00 p.m.

- República Dominicana 4:00 p.m.

- Uruguay 5:00 p.m.

- Venezuela 4:00 p.m.

Algunos países tendrán como fecha el 28 de febrero durante la transmisión del partido, debido a la diferencia de horario. Entre ellos se encuentran:

- Australia 7:00 a.m.

- China 4:00 a.m.

- India 1:45 a.m.

- Japón 5:00 a.m.

