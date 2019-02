Tigres vs Saprissa EN VIVO: HOY por los octavos de la Concachampions 2019

Tigres vs Deportivo Saprissa se miden HOY EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2019 en el estadio 'Universitario' de Nuevo León vía FOX Sports 2. El duelo entre ambas escuadras arrancará a partir de las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 (hora mexicana); asimismo, podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto por larepublica.pe.

Tigres de la UANL no tiene margen de error. El equipo del 'Tuca' Ferreti deberá batir a su similar del Saprissa en su casa y su gente si anhela pasar a la siguiente etapa en la Concachampions 2019.

'Los felinos', que jugarán de local en el coloso del 'Universitario' de Nuevo León, saldrán en busca de borrar el 1-0 que el conjunto 'tico' cosechó en el duelo de ida.

La escuadra mexicana deberá ganar por una diferencia de dos goles para acceder de ronda, ya que con el mismo resultado del primer choque, forzará los largues; además, si Deportivo Saprissa anota una diana, obligará a Tigres de la UANL a meter dos dianas, por el factor del gol de visita.

Tigres vs Saprissa EN VIVO ONLINE: Pronóstico del partido por la Concachampions 2019

Para este cotejo, Tigres llegará golpeado pues su máximo referente en ataque, André Pierre Gignac, no ha sido convocado para este choque. El ariete francés no aparece entre los futbolistas que Ricardo Ferreti decidió concentrar para este crucial partido.

Los 'pupilos' del 'Tuca' arriban a este cruce después de ganarle a Atlas 1-0 por el torneo Clausura 2019 de la Liga MX gracias al tanto del mismísimo delantero 'galo'.

Tigres vs Deportivo Saprissa: ¿a qué hora inicia el partido por la Concachampions 2019?

El emocionante encuentro entre Tigres vs Deportivo Saprissa está programado para las 10:00 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 9:00 p.m.. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 12:00 a.m (miércoles).

Tigres vs Deportivo Saprissa: ¿qué canal pasará el partido por la Concachampions 2019?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por la Concachampions 2019 deberás seguir la transmisión y la señal de FOX Sports 2.

Tweets by TigresOficial

Guía de canales del Tigres vs Deportivo Saprissa EN VIVO por la Concachampions 2019:

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur, Fox Sports 2 Argentina

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur

Chile: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Colombia: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Ecuador: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

México: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Estados Unidos: Yahoo Sports

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Venezuela: FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

Horarios del Tigres vs Deportivo Saprissa EN VIVO por la Concachampions 2019:

Ecuador: 10:00 p.m.

Perú: 10:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Bolivia: 11:00 p.m.

Chile: 12:00 a.m. (miércoles)

Argentina: 12:00 a.m. (miércoles)

Uruguay: 12:00 a.m. (miércoles)

Paraguay: 12:00 a.m. (miércoles)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Tigres vs Deportivo Saprissa?

Si quieres seguir en Internet el Tigres vs Deportivo Saprissa, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.