Alejandro Hohberg reveló que gritaría un gol suyo ante Alianza Lima [VIDEO]

El próximo 14 de abril se jugará el primer clásico del fútbol peruano en la Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva, sede del club Alianza Lima, ante ello, Alejandro Hohberg, atacante de Universitario de deportes, afirmó que, de marcar un gol, lo celebraría con sus compañeros.

"Siempre hay que festejar los goles. Obviamente que hacer un gol en un clásico es muy lindo y lo festejaría con mi equipo. Esperemos cómo se presenta el partido, y siempre sin faltar el respeto a nadie", respondió al jugador crema ante las preguntas de los periodistas del programa 'Al ángulo' de Movistar deportes.

Asimismo, Hohberg explicó que lo estimula a marcar el hecho de reconocer los colores que defiende y que no conoce algún jugador que marcara un gol en un Universitario vs Alianza Lima y no lo celebrara.

"No conozco a nadie que no grite un gol en un clásico. Nada más que eso. Por mi parte nunca habrá algo de polémica ni falta de respeto, pero obviamente me gustaría hacer un gol en ese partido porque sé el equipo que defiendo y sería importante ganar".

El último viernes 22 de febrero, Alejandro Hohberg anotó su primer gol oficial con Universitario de deportes en el duelo frente a Pirata FC, por la segunda fecha de la Liga 1, duelo que ganaron los cremas 3 a 1.