WWE: Roman Reigns anunció su regreso a los cuadrilateros de Raw

Y un día volvió. Roman Reigns fue el encargado de abrir el show de RAW, desatando la algarabía de sus fanáticos, que explotaron al oír el tema del 'Big dog' tras meses de ausencia.

Roman Reigns ingresó a los encordados de la WWE y sus primeras palabras fueron para sus fanáticos: 'Los extrañé'. Luego anunció que se encontraba en remisión, término utilizado para definir a la desaparición o disminución de los síntomas de una enfermedad.

"Me siento honrado de anunciar esto. Las buenas noticias son que estoy en remisión… Habiendo dicho eso, ¡les informó que el 'Big Dog' está de regreso! Antes de retirarme, lo diré otra vez: Muchas gracias a todos. Los amo" señaló el samoano.

BIENVENIDO ROMAN! El Perro Mayor está recuperado y de vuelta en #RAW! ¿Tenías ganas de ver a @WWERomanReigns de regreso? pic.twitter.com/PB9hAL3OPQ — WWE Español (@wweespanol) 26 de febrero de 2019

Luego, se refirió a las miles de muestras de apoyo que recibió en redes sociales tras su retiro temporal por enfermedad “Sentí todo el apoyo que me dieron. Haría cualquier cosa con esa cantidad de amor. Eso me dio fortaleza, me dio un nuevo propósito. En WWE, el propósito es llegar a la cima, pero para mí, ese era poder entrar a este ring todas las noches, y si podía hacerlo, la usaría para crear consciencia y apoyar a aquellos que estaban necesitados como yo”, agregó Reigns en referencia a su leucemia.

Tras abandonar el ring, Reigns fue alcanzado por Seth Rollins, su compañero en The Shield, con quien se fundió en un abrazo.

No sería la última aparición de los peleadores, pues minutos después interferirían en el combate entre Drew McIntyre y Dean Ambrose, salvando a este último del ataque de Bobby Lashley, Baron Corbin y Elias.