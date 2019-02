Mundial Sub 20: así quedaron conformados los grupos de la Copa del Mundo Polonia 2019

La FIFA realizó este domingo el sorteo de la fase de grupos del Mundial Sub 20 celebrado este domingo en el Gdynia Arena, Polonia. Los cuatro representantes sudamericanos como Ecuador, Uruguay, Argentina y Colonia ya conocen sus rivales de la competición que se disputará entre el 23 de mayo y el 15 de junio en seis sedes, Bielsko-Biala, Bydgoszcz, Gdynia, Lódz, Tychy y Lublin.

Ecuador, vigente campeón sudamericano, quedó encuadrado en el grupo B considerado ‘el grupo de la muerte’ con México, Italia, subcampeona europea y Japón. Mientras que Colombia quedó situado en el grupo A con el anfitrión Polonia, ante los que se estrenará en el estadio Widzew Lodz, la modesta Tahití y Senegal.

Argentina, la selección más laureada de los mundiales de la categoría con seis títulos, quedó cayó al grupo F junto a la campeona europea y dos veces campeona universal, Portugal, Corea del Sur y Sudáfrica. En tanto, Uruguay integra el grupo C junto a Honduras, Nueva Zelanda y Noruega.

El Mundial Sub 20 Polonia 2019 contará con la ausencia de varios equipos que han sido campeones: Brasil (5 veces), Serbia (2), Ghana (1), España (1), Alemania (1) e Inglaterra (1), que ganó la pasada edición al derrotar en la final a Venezuela, que tampoco estará.

Dato: Se clasificarán para los octavos de final los dos primeros de cada grupo más los cuatro mejores terceros.

🔜🇵🇱🏆

We have our #U20WC Poland 2019 groups 🙌



What do you think is the toughest group? 🤔 pic.twitter.com/D1K4A2kbPh