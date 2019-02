Barcelona vs Sevilla: Suárez colgó al portero y anotó el 4-2 tras pase de Messi [VIDEO]

Luis Suárez anotó el cuarto tanto del Barcelona ante Sevilla por la fecha 25 de La Liga Santander 2018/2019. El delantero uruguayo realizó una extraordinaria definición en el mano a mano contra el portero Vlácik para anotar el 4-2 final en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El video fue subido a YouTube.

La jugada ocurrió a los 93’ minutos del partido. El Barcelona había remontado el marcador con un triplete de Lionel Messi y el Sevilla se volcó en ataque para igualar las acciones. El portero Ter Stegen mandó un pelotazo al campo rival que fue despejado por Kjaer y el balón le quedó a Aleñá quien tocó con Messi. El argentino envió un buen pase entre líneas para Luis Suárez quien colgó al portero Vlácik para sentenciar el 4-2 final. El video tiene miles de reproducciones en YouTube.

Luis Suárez se reencontró con las redes después de una racha negativa de cinco partidos consecutivos sin anotar (Valencia, Real Madrid, Atlétic Club, Real Valladolid y Olympique Lyon). Precisamente, el último club que le había marcado fue el Sevilla en la goleada histórica de 6-1 en el Camp Nou por la Copa del Rey.

Luis Suarez’s goal was the icing on the cake. Amazing second half by Barça 😍 #SevillaBarça pic.twitter.com/Tik4T7z9xL