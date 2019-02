Edwin Oviedo recibe críticas luego de que el Perú se quedará sin el Mundial Sub 17

Luego de que el Perú quedará al margen de la organización del Mundial Sub 17, los peruano buscaron responsables por este ‘sabor amargo’ que deja mal parado al fútbol peruano. En las redes sociales, periodistas deportivos así como usuarios encontraron en Edwin Oviedo, el ex presidente de la FPF, al único responsable.

En Twitter se pueden leer varios mensajes que ponen en la mira al ex mandamás de la Videna de San Luis. Algunos hombres de la prensa deportiva local utilizaron su cuenta en dicha red social para criticar la mala gestión de Oviedo.

El periodista deportivo, Carlos Alberto Navarro fue uno de los que responsabilizó a Edwin Oviedo sobre este papelón. “Edwin Oviedo nunca debió proponer a Perú como organizador sin tener aval del Estado peruano, y el gobierno jamás debió comprometerse”, indicó el ‘Tigrillo’ en Twitter.

Su colega, Daniel Kanashiro fue más allá al criticar al ex mandamás de la FPF. “Hacer el Mundial Sub 17, era el último salvavidas que tenía Edwin Oviedo para evitar la cárcel. Una vez dentro, todo se desmorona y nos damos cuenta que con recursos propios la FPF no tenía cómo organizar el Mundialito de El Porvenir”.

“De nada sirvió clasificar al Mundial de Rusia. Desde Oviedo, pasando hoy por A. Lozano demostraron su incapacidad que termina con la pérdida de la organización del Mundial Sub 17...”, apuntó Elejalder Godos en Twitter.

Luego de que la FIFA destituyera al Perú de llevar la celebración del torneo juvenil, la plaza queda libre y la misma institución ha detallado que están evaluando qué país será el encargado de organizar el campeonato.