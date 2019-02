Miguel Rebosio lloró en vivo al recordar a su amigo 'Kukín' Flores [VIDEO]

Carlos 'Kukín' Flores falleció el pasado domingo 17 de febrero víctima de una paro cardíaco. El exjugador nacional dejó de existir a los 44 años; se retiró del fútbol en el año 2012, luego de haber lucido las camisetas del Sport Boys, Universitario de Deportes, Alianza Lima, Juan Aurich, Unión Huaral, Deportivo Wanka, Sport Áncash, CNI, entre otros clubes del balompié local.

La sentida partida del zurdo enlutó al fútbol peruano y una de las personas más afectadas por la noticia fue Miguel Rebosio, amigo de 'Kukín' Flores, que entre lágrimas lamentó lo sucedido.

“Estuvimos conversando de sus proyectos, de su futuro, de lo que quería hacer con los niños del Callao y lastimosamente no está con nosotros… ojalá esa propuesta siga”, contó el popular 'Conejo' entre lágrimas a TV Perú Deportes.

“A las seis y media de la mañana recibí la peor llamada de mi vida, fui a su departamento y lo vi a mi compadre en el piso echado, no lo podía creer… Él me decía: el día que me pase algo quiero que la gente llore de alegría, que me recuerde como Kukín, como el negro, como el diez, como un ídolo”, reveló Miguel Rebosio al programa 'Todo Fútbol'.

El exjugador peruano señaló que Carlos Flores tenía un corazón generoso: “Una vez se sacó las zapatillas y se las dio a un niño que no tenía, y se fue descalzo. Él dejaba de comer para darle al otro, se preocupaba mucho por la gente porque Carlos ha salido del Callao profundo, es un verdadero ídolo, un verdadero chalaco”.