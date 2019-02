UFC: Georges St-Pierre se despide del octágono

Georges St-Pierre anunció oficialmente su retiro en una conferencia en Montreal, Canadá. En una convocatoria realizada por la propia UFC y catalogada como 'especial' por la empresa, el canadiense confirmó lo que sus fanáticos temían: Era hora de retirarse.

St-Pierre fue pieza clave en el crecimiento y posicionamiento de UFC como la empresa de Artes Marciales más grande del mundo, y es considerado como uno de los mejores de la historia por su estilo de lucha, combinacion de Karate, Jiu Jitsu brasileño y lucha grecorromana.

Acompañado de los cinturones peso wélter y peso mediano, el peleador señaló: "Hoy anuncio mi jubilación, no hay lágrimas, estoy feliz de hacerlo. Era el momento".

El canadiense reveló algunos motivos que le obligaron a tomar la dura decisión: "(Dana White) Me dijo que nadie se retira a tiempo, pero que yo lo había hecho, retírense cuando estáis arriba, cuando estáis mejor. No esperéis a que se los digan o cuando los detengan. Debéis decidir". Además señaló no sentir la misma motivación que tuvo cuando conquistó el mundo "No tengo la misma irá o el mismo hambre que antes. Aunque físicamente me siento como si estuviera para salir a pelear, pero el hambre no es el mismo".

El campeón agradeció a las MMA y a Royce Gracie, su inspiración, por el destino que vivió. "Si no hubiera sido por las artes marciales, no sé dónde habría estado. No habría podido canalizar toda esa energía que tenía cuando era joven. Me salvó".

Respecto a lo que parecía un retorno al octágono frente a Khabib Nurmagomedov, el wélter confesó ""Quería pelear contra Khabib, pero una vez supe que la UFC tenía otros planes para él decidí que era hora de retirarme. Considero a Khabib el mejor y quería probarme. Cuando vi su comentario me emocioné, pero para ese duelo necesitas tener una promotora y la UFC no estaba interesada" remató St-Pierre.

Con este anuncio, Georges St-Pierre abandona las artes marciales dejando una legado de 26 victorias, 2 derrotas y un récord de defensas seguidas del campeonato wélter, empalmando 9 peleas como el portador del cinturón. Ocupa, además, el tercer lugar del ránking de los mejores peleadores de la MMA.

La reputación de St-Pierre superó el octágono, llegando a la gran pantalla en su participación en las películas Kickboxer: Vengeance con Jean Claude Van Damme y Capitán América: Winter Soldier donde encarnó a Batroc 'el Saltador', un mercenario francés maestro del Savate. Incluso se rumora que los actores no quisieron utilizar dobles en sus escenas de batalla.

