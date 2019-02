Atlético de Madrid: "Cristiano Ronaldo no ganó 5 Champions, sino 3"

No se quedó callado. Enrique Cerezo, titular del Atlético de Madrid, no quiso ser ajeno a las declaraciones de Cristiano Ronaldo, luego del enfrentamiento contra Juventus por la Champions League, y aseveró que el exmadridista no ha ganado 5 "orejonas", sino 3.

"La razón es muy sencilla, las dos ante el Atlético de Madrid no las ganó él. ¿Quién lo hizo? Eso lo hablamos en la próxima entrevista", dijo sembrando más de una duda.

Además, el presidente del cuadro 'colchonero' se refirió al VAR, en alusión al gol anulado a Álvaro Morata. "Me fui de la grada porque el VAR no me gusta", sostuvo a una radio de Nápoles. Para Cerezo, el ariete español no desplazó con suficiente fuerza a Chiellini, debido a que "habría que tener una grúa".

En el encuentro, el colegiado también se retractó de un penal cometido en contra de Diego Costa; el video arbitraje determinó que la falta se había producido fuera del área.

Gol anulado a Morata

El mandamás del Atlético de Madrid también se animó a hablar sobre la celebración exagerada de Simeone en el primer gol marcado por José María Gímenez. Cerezo justificó a "el cholo" y declaró que lo comprende porque era un momento de efusividad. "No fue ofensivo hacia los hinchas de la Juventus. El "cholismo" para el Atleti lo es todo", agregó.

Este miércoles, el atacante lusitano respondió a los cánticos que le dedicaron en el Wanda Metropolitano de Madrid dentro y fuera de la cancha. Los más atrevidos le dijeron de todo desde las tribunas: "Violador", "Muérete, Cristiano", "Moroso". El extremo portugués no dudó en contragolpear aquellos gritos mostrando cinco dedos, señal de haber ganado cinco Champions League.

Muchos esperan un fuego cruzado entre Cristiano Ronaldo y Cerezo. Entretanto, la eliminatoria por octavos de final se definirá en el mítico Juventus Stadium de Turín, el próximo martes 12 de marzo. La 'Vecchia Signora' está obligada a marcar 2 goles para forzar el alargue.

