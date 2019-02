Defensor Sporting vs Atlético Mineiro EN VIVO: por la fase 3 de la Copa Libertadores

VER EN VIVO Defensor Sporting vs Atlético Mineiro chocan HOY ONLINE EN DIRECTO vía Fox Sports en el Estadio Luis Franzini de Parque Rodó - Montevideo por la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores 2019. El partido está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora uruguaya); asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles del duelo a través de Larepublica.pe.

Defensor Sporting viene a la pelea por la fase de grupos con una derrota por 1-2 en Montevideo y un 1-0 en Ecuador, con un resultado global de 3-1 favorable a Barcelona SC de Guayaquil. Sin embargo, la inscripción tardía del colombiano Sebastián Pérez en el campeonato, determinó que Conmebol sancionara al cuadro ecuatoriano y decretara un triunfo por 3-0 en mesa.

Mientras que en el debut del torneo uruguayo, los dirigidos por Jorge Da Silva perdieron 1-0 contra Peñarol con un equipo plagado de varios suplentes. El DT esperará hasta último momento al mediocampista Álvaro González quien padece de una dolencia muscular. En tanto, Alejandro Villoldo, Joaquín Piquerez, Álvaro Navarro y Pablo López ingresarán en sustitución de Santiago Carrera, Robert Ergas, Martín Correa y Facundo Milán.

"No es problema mío lo que sucede a nivel reglamentario. El reglamento está para cumplirlo. No lo inventé yo, es algo que ya está previsto. Lógicamente que no me gusta ganar así, no me siento feliz. No me voy loco de la vida, porque no me gusta ganar así y mucho menos perdiendo los dos partidos. Se dio un hecho en lo cual nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver", dijo el DT violeta tras la llave ante Guayaquil.

Por su parte, el Atlético Mineiro llega a esta instancia luego de eliminar a Danubio de Uruguay por un global de 5-4. Primero logró un empate en el Franzini y luego venció en Brasil. El entrenador Levir Culpi usó una alineación alternativa en la victoria por 2-0 frente a Tupi por el torneo regional de Minas Gerais.

La carta de gol del cuadro 'albinegro' será el delantero brasileño Ricardo Oliveira quien vive el mejor arranque de temporada de su carrera a sus casi 39 años de edad luego de anotar nueve goles en tan solo cinco partidos, un balance que ha sorprendido a todos en el país suramericano.

Defensor Sporting vs Atlético Mineiro: ¿a qué hora inicia el partido por la Copa Libertadores?

Como lo mencionamos anteriormente el partido Defensor Sporting vs Atlético Mineiro está programado para iniciar a las 07:30 p.m. (hora peruana) y 09:30 p.m. (hora uruguaya) Un partido vibrante por la Copa Libertadores.

Defensor Sporting vs Atlético Mineiro: ¿qué canal pasará el partido por la Copa Libertadores?

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, tendrás que engancharte a la señal de Fox Sports que transmitirá el duelo Defensor Sporting vs Atlético Mineiro para toda Latinoamérica.

Defensor Sporting vs Atlético Mineiro: posibles alineaciones EN VIVO ONLINE por la Copa Libertadores

Defensor Sporting: Gastón Rodríguez; Emanuel Beltrán, Maximiliano Perg, Nicolás Correa, Alejandro Villoldo; Álvaro González, Martín Rabuñal, Matías Santos, Joaquín Piquerez; Pablo López y Álvaro Navarro.

Atlético Mineiro: Victor; Patric, Réver, Igor Rabello, Fábio Santos; Adilson, Luan; Elias, Juan Cazares, Yimmi Chará y Ricardo Oliveira.

¿Dónde ver EN VIVO el Defensor Sporting vs Atlético Mineiro por la Copa Libertadores?

Si quieres disfrutar de este encuentro de la Copa Libertadores, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios del Defensor Sporting vs Atlético Mineiro EN VIVO ONLINE por la Copa Libertadores

Perú - 7:30 p.m.

Ecuador - 7:30 p.m.

Colombia - 7:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 7:30 p.m.

Bolivia - 8:30 p.m.

Venezuela - 8:30 p.m.

Argentina - 9:30 p.m.

Chile - 9:30 p.m.

Uruguay - 9:30 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Defensor Sporting vs Atlético Mineiro?

Si quieres seguir en Internet el Defensor Sporting vs Atlético Mineiro, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.