Universitario: Punto suspensivo

Los hinchas de Universitario esperaban con ilusión este partido, el primer duelo oficial del año, la posibilidad de arrancar con el pie derecho, de darle razones a la ilusión que a veces no entiende de razón. En el horizonte, está la soñada estrella 27 pero antes de llegar a la meta tendrán que mejorar, evolucionar y dar un salto de calidad. Todavía quedan dudas en un equipo obligado a que siempre haya certezas.

Los cremas siguen siendo un equipo vulnerable en defensa y sin ideas para atacar. Así lo demostró el empate 1-1 ante Unión Comercio. En un encuentro donde el ‘Poderoso de Alto Mayo’ aprovechó los errores de los jugadores merengues para generar peligro al arco protegido por José Carvallo. El defensor uruguayo Guillermo Rodríguez es el llamado a liderar la defensa estudiantil, pero su actuación dejó muchas dudas, por su velocidad y algunos errores puntuales.

Tan solo habían pasado cinco minutos del primer tiempo cuando Comercio anotó el primer tanto del partido. Rodríguez falla y Jesús Rabanal marca con un remate de zurda. Los hinchas que asistieron al estadio de Moyobamba celebraban eufóricos el gol de su equipo, mientras que Córdova pedía tranquilidad a sus dirigidos.

Los minutos pasaban y la ‘U’ dominaba el duelo, pero no generaba peligro al portero Zamudio. No es lo mismo posesión que sumisión. Centros al área buscando el juego aéreo de Germán Denis, pero el atacante merengue no era capaz de superar a los defensas rivales. Hohberg y Quintero perdían el balón en los últimos metros del campo. Lavandeira fue anulado por la marca y si el uruguayo no aparece Universitario se queda sin ideas.

A los 23 minutos Hohberg recibe un pase en profundidad, pero el juez de línea alza el banderín indicando posición adelantada; sin embargo, el atacante estaba habilitado. Esta fue una de las cuestionadas decisiones del árbitro Kevin Ortega que influyó en el trámite del encuentro. En la segunda mitad, Jersson Vásquez ganó la posición al defensor local Dávila, pero el colegiado cobró falta en ataque, que no existió. Esta jugada pudo significar el gol de la victoria para la ‘U’.

Quizás la polémica se desata en el penal a favor de los cremas. Habían transcurrido 5 minutos del segundo tiempo cuando Rodríguez cae en el área y el juez no duda cobrar la pena máxima. Denis agarra el balón con confianza y se encarga en anotar el tanto del empate con un remate colocado.

A pesar de lograr el empate el funcionamiento de la ‘U’ decayó, por el esfuerzo físico pero también al quedarse sin argumentos. Ni la expulsión de Rabanal a los 18 minutos de la segunda permitió que los cremas puedan encontrar el tanto de la victoria. Por ahora, la ilusión obliga a esperar una mejora notoria en la próxima fecha.

Las quejas de Córdova

El entrenador de Universitario, Nicolás Córdova, mostró su molestia por el estado del campo de juego del Estadio IPD de Moyobamba. “Definitivamente el campo no reúne las características para un partido de la primera división. Hay una comisión de Licencias, ellos son los encargados de supervisar a los estadio que pueden albergar los partidos”.