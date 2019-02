Figuras del fútbol peruano dejan desgarradores mensajes por muerte de 'Kukín' Flores [FOTOS]

A los 44 años de edad, Carlos 'Kukín' Flores falleció producto de un paro cardíaco, enlutando al fútbol peruano y generando más de un sentido comentario por su lamentable fallecimiento.

Precisamente las personas más cercanas al exvolante de Sport Boys fueron los primeros en expresar las respectivas condolencias, y emotivos mensajes, como es el caso de uno de sus amigos más cercanos Alfonso 'Puchungo' Yañez, quien dejó notar la consternación en la que se encuentra.

"No puedo creerlo, por qué nos dejas así 'nero loco', de forma tan inesperada, qué despertar para doloroso. No sabía de verdad qué tanto te quería. Dios te tenga en su gloria", manifestó el exjugador mediante su cuenta de Twitter.

Pero no fue el único en pronunciarse, pues el exseleccionado Julio Meléndez se mostró notablemente afligido. "Hay que recordarlo, no como futbolista sino como persona. Me ha afectado. Mi sobrino de todo el alma, de toda la vida”, manifestó a ‘El Popular’.

Además, agregó: "En la mañana, a las 6:30 a.m., por intermedio de Miguel Rebosio. Acabo de estar en su casa. Tengo miles de recuerdos con Carlos, me ha afectado tanto que hasta la voz se me ha ido por llorar por él".

Otra de las figuras que mantuvo una relación amical muy cercana a Flores, fue Jorge el 'Chino' Huamán, quien le envió un desgarrado mensaje de despedida vía facebook.

"Qué pena enterarme a estas horas de la muerte de un amigo, ídolo del Sport Boys. De verdad que dolor amigo mío. Siempre te consideré el mejor 10 del fútbol peruano, gracias por todo. Te voy a extrañar mucho mi hermano. Mis más sentido pésame a toda la familia", expresó.

Asimismo, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, José Carvallo y otros elementos de la Selección Peruana y de los clubes del torneo local manifestaron sus lamentos a través de sus redes sociales.