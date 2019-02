Triunfo sin mucha magia

Barcelona

Esta vez no hubo magia, ni mucho menos un salvador. Barcelona ganó pero lo hizo con un estilo que no refleja lo que significa el cuadro azulgrana para el fútbol moderno. Sin espacios y sin ideas para crearlos, con un equipo rival que se afianzaba en el trabajo colectivo, intentaba pero no encontraba la fórmula. Tuvieron que pasar 43 minutos para que el juez del encuentro, Munuera, decida cobrar un penal polémico y Lionel Messi convierta el único tanto del encuentro.

Era el 1-0 y el Camp Nou celebró, pero Barcelona cayó en lo mismo, rotar el balón por el mediocampo. Por su parte, Valladolid decidió seguir apostando por el plan: ordenados al momento de defender y aprovechar los contragolpes. Sin embargo, Ter Stegen salvó su valla cada vez que fue exigido.

El estratega catalán, Ernesto Valverde, miraba el banquillo cada vez que sus dirigidos perdían el balón. En el complementario decidió modificar su sistema inicial: ingresó Suárez por Boateng y Rakitic por el juvenil Aleñá. Gracias a estas modificaciones el Barcelona empezó a crear jugadas de peligro. A los 82 minutos, Coutinho dentro del área visitante fue trabado y el juez principal no duda en cobrar penal y Messi de nuevo fue el encargado de ejecutar la falta. Cuando el Camp Nou se alistaba a celebrar el segundo, el portero del Valladolid, Masip, atajó el disparo del argentino.

No importa el cómo, sino el resultado, y eso nos dice que el Barcelona ganó y se mantiene como líder de la Liga española con 54 puntos.

Por otra parte, el Real Madrid recibe al Girona a las 6:00 a.m. en el Santiago Bernabéu. El cuadro blanco está en la obligación de sumar los tres puntos para seguir en la pelea por la Liga. Para este duelo, Gareth Bale será el encargado de conducir el ataque de los blancos. ❖

