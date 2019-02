Real Garcilaso toma en serio partido ante Piratas FC

Cusco. En Real Garcilaso cuentan los días, las horas y los minutos para su primer partido en la rebautizada Liga 1, en el que tendrá que enfrentar a Piratas FC en Lambayeque. El profesor Héctor Tapia considera que llegan a este partido con una ligera ventaja en relación a su rival.

“No tenemos problemas de lesionados y suspendidos. Atrás quedó la eliminación de la Copa Libertadores, ahora nos concentramos para el inicio del torneo local”, explicó el estratega.

Tapia no es ajeno a los problemas que atraviesa su rival de turno y no tiene muchas referencias deportivas, no obstante, asegura que llegan al partido de apertura un poco mejor que los norteños. “El fútbol es muy raro, a veces los problemas te sirven como aliciente y motivación, nosotros nos tomamos muy en serio este partido, será bueno empezar el campeonato con el pie derecho”, agregó.

Hoy los cusqueños volverán a las prácticas y el domingo a las 10.00 horas partirán con destino a Lima y luego a Lambayeque.