Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid EN VIVO: con Luis Advíncula por la Liga Santander

VER EN VIVO Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid ONLINE EN DIRECTO vía DirecTV Sports en el Estadio de Vallecas por la fecha 24 de la Liga Santander 2018/2019. El partido está programado para las 10:15 p.m. (hora peruana) y la tansmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minutos, las mejores jugadas y todos los goles a través de Larepublica.pe.

El Rayo Vallecano afronta el partido después de encadenar dos derrotas consecutivas frente al Leganés y Espanyol. El conjunto de Vallecas perdió ambos duelos con goles en los minutos finales y cortaron una racha de cinco fechas invictos.

El equipo que dirige Míchel, ubicado en el puesto 18 con 23 puntos, está a uno de la salvación que marcan Girona y Celta de Vigo y a tres del Real Valladolid, por lo que con un triunfo ante el Atlético, podrían comenzar a alejarse del descenso.

El peruano Luis Advíncula se perfila como titular y señaló que esperan corregir los errores en los dos últimos encuentros. “Necesitamos un poco más de concentración en los últimos minutos, lo hemos perdido casi ahí. Estamos trabajando para eso, ahora se viene un partido complicado (contra Atlético de Madrid en Vallecas) y tenemos que sacarlo adelante”.

El uruguayo Emiliano Velázquez está sancionado y su sustituto será Alejandro Gálvez. El belga Giannelli Imbula será baja por unas molestias en la cadera izquierda y quedó fuera de la convocatoria. Su lugar sería tomado por Álvaro Medrán.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega con dos derrotas consecutivas contra Real Betis y Real Madrid y perdieron el segundo lugar por el cuadro de Santiago Solari. El Atleti ha salido once veces de visita y ha ganado tres triunfos, empató seis y perdio solo en dos ocasiones, por lo que buscarán dar el golpe en Vallecas para seguir en la lucha por la Liga Santander.

El entrenador Diego Simeone tendrá de vuelta a Diego Costa después de dos meses y diez días después de su operación en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Pero, aún mantiene la baja de Koke Resurrección y sufre la ausencia Lucas Hernández y el sancionado Thomas Partey.

"El entrenador ha hecho un gran trabajo, han cambiado el sistema y han respondido bien. Advíncula y Moreno trabajan bien, en grupo están muy bien y en su campo se crecen. Será un partido duro, deberemos llevar el partido a nuestro lugar", expresó el DT ‘colchonero’.

Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga Santander?

Como lo mencionamos anteriormente el partido Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid está programado para iniciar a las 10:15 a.m. (hora peruana) y 4:15 p.m. (hora de España). Un partido vibrante por la Liga Santander.

Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid: ¿qué canal pasará el partido por la Liga Santander?

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, tendrás que engancharte a la señal de DirecTV que transmitirá el duelo Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid para toda Latinoamérica.

Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid: posibles alineaciones EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Amat, Gálvez, Abdoulaye, Alex Moreno; Embarba, Comesaña, Medrán, Trejo; y Raúl de Tomás.

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Godín, Filipe; Correa, Rodrigo, Saúl, Vitolo; Griezmann y Morata.

¿Dónde ver EN VIVO el Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid por la Liga Santander?

Si quieres disfrutar de este encuentro de la Liga Santander, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios del Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Ecuador - 10:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

México - 9:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Chile - 12:15 p.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

España - 4:15 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid?

Si quieres seguir en Internet el Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.