Alianza Lima: Comando Svr recuperó mural en Cotabambas por su Aniversario 118

Alianza Lima, el equipo más popular del Perú está de aniversario 118. Su fiel hinchada Comando Svr compartió en Facebook una serie de imágenes del barrio Cotabambas, donde hace 118 años, un 15 de febrero de 1901 nació una de las páginas más doradas del fútbol peruano.

"La hinchada de todas las sangres" se tomó el tiempo de volver al lugar donde Alianza Lima se fundó, en ese entonces como Sport Alianza, debido a las caballerizas Alianza, donde buenos amigos se reunían a practicar el deporte más amado del mundo: el fútbol. La barra de los blanquiazules recuperó las pintas y murales que estaban pintadas y las dejó en el mejor estado para celebrar un nuevo aniversario.

"Feliz 118 años Club Alianza Lima, en esta ocasión nos tocó recuperar el barrio de Cotabambas, el barrio que vio nacer a nuestra amada Institución, la acogida por los vecinos fue espectacular, desde la señora que se acerco a prestarnos la escalera, hasta el vecino que nos trajo los biscochos y la gaseosa, sin dejar de mencionar a la familia Reyes que nos siguió motivando con sus historias", compartió en Facebook, Todas Las Sangres 1901.

Ánimo al tope. Toda la hinchada de Alianza ya está lista para llenar el gran estadio Alejandro Villanueva "Matute" esta noche 15 de febrero, cuando el "equipo del pueblo" se enfrente al Sport Boys por la primera fecha de la Liga 1.

"Este trabajo quedara para el barrio, fuimos la herramienta y los vecinos el motor de este gran proyecto, como siempre nuestra misión es y será difundir el aliancismo por todos los rincones del Perú y el mundo. No nos olvidaremos de las personas que siguen reuniéndose afuera de sus casas para entablar una conversación, eso nos recuerda que los lazos de amistad no se rompen, se fortalecen, no nos olvidaremos del criollismo y la picardia del barrio, 118 años y aun se sigue uniendo corazones para gritar ARRIBA ALIANZA", concluye el post.

Alianza Lima vs Sport Boys PREVIA

Alianza Lima no pierde hace ocho partidos frente a Sport Boys. La última vez que "los blanquiazules" cayeron ante "la misilera" fue el 13 de junio del 2010, hace nueve años. El cuadro victoriano batió el arco "rosado" en los últimos 14 encuentros que disputaron, en tanto los del Callao solo han logrado anotar un tanto en los últimos cinco enfrentamientos.

Los blanquiazules no conocen de victorias oficiales desde hace siete partidos. El cuadro victoriano anotó nueve tantos y su valla fue vencida en 16 ocasiones. Sin duda el Club buscará lavarse la cara del fin de año que tuvo en el 2018, hoy ante Sport Boys.

Final Descentralizado 2018-vuelta, Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima.

Final Descentralizado 2018-ida, Alianza Lima 1-4 Sporting Cristal.

Semifinal Descentralizado 2018-vuelta, Melgar 2-2 Alianza Lima.

Semifinal Descentralizado 2018-ida, Alianza Lima 3-3 Melgar.

Descentralizado 2018, Binacional 3-2 Alianza Lima.

Descentralizado 2018, USMP 1-1 Alianza Lima.

Siempre ganador en su aniversario

Un dato a favor. Alianza Lima ganó todos los encuentros oficiales por el torneo peruano que disputó en el día de su aniversario:

1975, Alianza Lima 2-0 Defensor Lima.

1976, Alianza Lima 1-0 Melgar.

2009, Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo.