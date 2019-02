Sevilla vs Lazio EN VIVO y EN DIRECTO: Fecha, hora y canal para ver la Europa League

Sevilla vs Lazio EN VIVO | Sigue el partido EN VIVO ONLINE y EN DIRECTO por la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League que se desarrollará en el Stadio Olímpico de Roma. Este enfrentamiento se dará el jueves 14 de febrero desde las 12:55 p.m. (hora peruana) y se transmitirá vía Fox Sports. A través de La República, también podrás seguir el minuto a minuto de este duelo.

Sevilla: Vaclík; Sergi Gómez, Kjaer, Mercado; Navas, Banega, Escudero, Franco Vázquez, Sarabia; Ben Yedder y André Silva.

Lazio: Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Karusic, Parolo, Lucas Leiva, Lulic; Luis Alberto, Correa y Caicedo.

El Sevilla parte como gran favorito luego de quedar primero en la clasificación de grupos de la Europa League. El equipo de España también es máximo candidato a ganar este duelo de los dieciseisavos de final ya que ha ganado este trofeo en cinco ocasiones, cifra que lo convierte en la escuadra que más veces ha levantado esta 'orejona'.

Por su parte, Lazio buscará poner fin a su pésima racha cuando enfrente al Sevilla por la Europa League. El equipo italiano solo ha ganado uno de sus últimos nueve duelos contra rivales de España.

Lazio, equipo comandado por Simone Inzaghi, recibió 11 tantos en la fase de grupos de la Europa League, la cual es una cifra muy elevada. Mientras que el Sevilla es el cuadro más goleador de la fase previa del torneo.

SS Lazio: Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.

Sevilla FC: Vaclik; Jesús Navas, Mercado, Kjaer, Sergi Gómez, Escudero; Sarabia, Banega, Franco Vázquez; Ben Yedder y André Silva.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Estadio: Olímpico de Roma.

El Sevilla vs Lazio será transmitido EN VIVO ONLINE y EN DIRECTO por FOX Sports en toda Latinoamérica. En algunos países, el partido también estará habilitado en señal abierta o de pago. Asimismo, puedes descargar la app FOX Sports Play para ver el partido de los dieciseisavos de la final del Europa League 2019 en tu móvil.

El Sevilla vs Lazio se llevará a cabo a las 11:55 horas en países como México, Costa Rica. Mientras tanto, en Estados Unidos, Perú y Colombia se desarrollará a las 12:55 horas. Cabe señalar que este partido es uno de los ocho que se jugarán hoy 14 de febrero por la ida de los dieciseisavos de la final del Europa League 2019.

Si deseas ver el Sevilla vs Lazio por los dieciseisavos de final de la Europa League, puedes contratar el servicio de Movistar TV o Direct TV. Posteriormente, podrás descargar sus aplicativos y ver el partido desde tu móvil. En caso no cuentes con estos contratos, puedes seguir EN VIVO ONLINE a través de la web de LaRepublica.pe.

🔥 Lazio have scored 11 goals in their last 3 European knockout games at home



👏 Sevilla have won 17 of their last 19 knockout games in this competition #UEL pic.twitter.com/aKmLrQ7m6s