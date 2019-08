¿Sergio Ramos se dejó amonestar para no jugar el partido de vuelta ante el Ajax?

El duelo entre el Real Madrid y el Ajax por la Champions League dejó grandes polémicas. Además de lo ocurrido con el VAR en el gol 'merengue', se ha armado un alboroto con Sergio Ramos, quien, aparentemente, habría forzado una tarjeta amarilla para limpiarse de la acumulación.

Tras haberse 'dejado' amonestar, el defensor español quedó suspendido para el partido de vuelta, que se jugará en el Santiago Bernabéu, y regresaría recién para los cuartos de final en caso el Real Madrid clasifique.

Pero la historia podría cambiar si es que la organización de la Champions League determina que, efectivamente, hubo intención de Sergio Ramos por hacerse con la amonestación y limpiar su récord de tarjetas amarillas.

¿Cómo ocurrió? Corría el minuto 89 del partido. El Real Madrid ya le ganaba 2-1 al Ajax gracias a la aprición de Marco Asensio, que finalmente le dio la victoria a la visita. El capitán albo protagonizó un fuerte choque contra Kasper Dolberg y fue sancionado con la cartulina amarilla por el colegiado Damir Skomina.

Aunque para ese momento algunos consideran que le podía dar el beneficio de la duda, la gota que rebasó el vaso fue la declaración que hizo al final del partido al ser consultado sobre el incidente. En ella, Sergio Ramos prácticamente admitió que tuvo intención de hacerse amonestar.

PUEDES VER Estos son los mejores memes del Real Madrid vs Ajax por Champions League [FOTOS]

"Sí, la verdad que viendo el resultado… Es algo que tenía presente. Te mentiría si dijera que no. No es subestimar al rival pero a veces toca tomar decisiones y lo he decidido así. Era el minuto 88 y me perderé la vuelta. Animaré desde fuera para cerrar la eliminatoria", dijo a la prensa en la zona mixta.

La organización de la Champions League analizará estas declaraciones y determinará si el jugador merece ser castigado, con lo que podría ser sancionado hasta con dos partidos de suspensión. Al percatarse de esto, Ramos intentó justificarse desde su cuenta de Twitter.

"En un partido son muchas tensiones, muchas sensaciones y muchas pulsaciones. Hay que tomar decisiones en segundos. Lo mejor de hoy es el resultado. Lo peor, no poder estar en la vuelta junto a mis compañeros por un lance del juego. Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de Champions League, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos", escribió el recio zaguero.

DATO

Existen precedentes de casos de jugadores sancionados por hacerse amonestar intencionadamente. Está lo sucedido con el mexicano Jesús 'Tecatito' Corona, del Porto, que fue castigado esta temporada por la UEFA.

Sergoi Ramos admite que se dejó amonestar en el Real Madrid vs Ajax