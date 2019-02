Rodríguez se mete al once

“Tengo un bonito dolor de cabeza”, así describe el técnico de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo, el dilema que tiene que resolver para definir el equipo titular que debutará mañana ante Sport Boys por la primera fecha de la Liga 1.

La principal incertidumbre que tenía el hincha blanquiazul era quién sería el arquero: Leao Butrón o Pedro Gallese. Finalmente, Russo se habría decidido por Gallese.

Todo parecía que estaba resuelto; sin embargo, el estratega blanquiazul tiene otras dudas. En la práctica de ayer decidió que el volante uruguayo Felipe Rodríguez ocupe el lugar de José Manzaneda por el lado izquierdo. No obstante, todavía queda un entrenamiento para definir cuál de los dos arrancará.

Si bien Manzaneda tuvo una destacada actuación ante Barcelona de Guayaquil por la ‘Noche Blanquiazul’, el ‘Felucho’, reciente incorporación de los victorianos, ha anotado tres goles en los dos últimos partidos de práctica. Le marcó dos tantos a Academia Cantolao y uno a Deportivo Municipal. El buen momento se tiene que aprovechar.

Sobre esta duda, Russo intentó aclararlo. “Me han tocado situaciones más difíciles de resolver que las del arco. Gracias a Dios no es un solo lugar el que tengo que decidir. Para el partido elegiré lo mejor aun así corriendo el riesgo de equivocarme, porque me equivoco. Elegiré para ese día, no para siempre porque el fútbol es dinámico y los equipos se van armando jugando”.

El estratega íntimo opinó sobre el club rosado, quien visitará La Victoria mañana a las 8:00 p.m. “Respetamos a Sport Boys como rival, pero nosotros haremos nuestro trabajo para ganar. No hay nada más lindo que jugar con un estadio lleno y sin violencia, seguramente se sentirá la presión del pueblo, pero esperemos que no nos supere la ansiedad. Sería una locura mía decir que cualquier partido lo vamos a ganar 4-0 antes de empezar, mentira, me mentiría a mí mismo. Respetamos a todo el mundo y tenemos que consolidarnos”.

Por otro lado, el volante aliancista Tomás Costa habló sobre el equipo chalaco. “Los jugadores grandes y el plantel que tenían el año pasado eran muy competitivos y tenían una exigencia diferente, ahora quizás los chicos se sacan esa presión y eso hará que jueguen un poco más libres y sueltos y le van a dar toda la responsabilidad a Alianza”.

Llega un refuerzo

En los próximo días, Alianza Lima estaría contratando al lateral izquierdo Dylan Caro. El jugador que proviene de Unión Huaral integró la selección sub-20 que quedó eliminada en el Sudamericano de la categoría que se jugó en Chile.

“Estamos viendo la posibilidad de incorporar al chico Dylan Caro. Tenemos el convenio casi listo y esperamos cerrarlo en los próximos días. ¿Si llegarán más refuerzos? Por ahora, el presupuesto está cerrado”, dijo Zevallos. ❧

