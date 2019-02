Alianza Lima: Miguel Ángel Russo confesó lo que teme del partido ante Sport Boys

El encuentro de este fin de semana entre Alianza Lima y Sport Boys se perfila como el más atractivo de la primera fecha de la Liga 1, sin embargo, el panorama que se verá en el Estadio Alejandro Villanueva con las tribunas repletas podría jugar a favor o en contra de los ‘blanquiazules’ según lo aseguró Miguel Ángel Russo.

El estratega del cuadro de La Victoria manifestó que al margen de la competencia que dará Sport Boys, los ‘grones’ sentirán la presión de la afición y la obligación de ganar podría jugar en contra de sus pupilos, sin embargo, se prepara para afrontar con éxito la primera prueba del año.

"Respetamos a Sport Boys como rival, pero nosotros haremos nuestros trabajo para ganar. No hay nada más lindo que jugar con un estadio lleno y sin violencia, seguramente se sentirá la presión del pueblo, pero esperemos que no nos supere la ansiedad. Nosotros tenemos que estar al margen de la urgencia y expectativa de la gente y trataremos de jugar con calma los 90 minutos. Sería una locura decir antes que Alianza va a ganar 4-0, porque eso sería una mentira. Nada se logra sin jugar", manifestó Russo.

En cuanto a la elección entre Leao Butrón y Pedro Gallese, manifestó que todavía no ha determinado al dueño del arco, además advirtió que no es un dolor de cabeza el trabajo de escoger.

"Tengo varias dudas en todos los sectores del campo, el problema no es el arco. Sigo pensando que Leao y Pedro son excelentes profesionales y para mí no es tan traumático decidir quién tapará este primer partido. Me ha tocado resolver situaciones más difíciles", declaró el DT argentino.