Liga1: Presidente de Pirata FC afirma que club no tiene un canal para la transmisión de sus partidos

El presidente de Piratas FC, Manuel Aguinaga, señaló a un radio local que el club aun no ha llegado a un acuerdo con la empresa encargada de transmitir los encuentros de la Liga 1, además de admitir que, por el momento, el equipo norteño no tiene otras opciones en caso no firmar un contrato.

"No hemos llegado a ningún acuerdo con el Consorcio. Hemos ido avanzando, pero nosotros tenemos una mayor expectativa, somos el único equipo de Lambayeque, la principal fuente de ingresos sería la del ingreso por los derechos de televisión. Manejamos la cifra con la que ascendieron los clubes el año pasado que es de 1 millón. No tenemos un plan 'B', hasta ahora solo hemos conversado con el Consorcio" señaló.

Indicó, además, que siguen trabajando en atraer auspiciadores para el club: "hacemos esfuerzos por cumplir, mañana debemos estar cerrando el sponsor principal y trataremos de sumarle algunos más, para poder continuar con esto y asumir la responsabilidad que exige la competencia".

Respecto al día en que se programó el debut de Piratas FC en la Liga 1, el titular indicó "respetaremos la programación de la primera fecha del campeonato más allá que nos pusieron en un día y horario (lunes 3:30 de la tarde) muy complicado para que nuestros seguidores nos acompañen".

El tema pone sobre el tapete la problemática que rodea a los clubes provenientes de la Copa Perú que, salvo contadas excepciones, suelen ser candidatos al descenso por su poca organización y la limitada cantidad de seguidores que convocan a sus partidos, lo que afecta directamente en la economía del club.

Piratas FC debutará de local en la renovada Liga 1 ante Real Garcilaso en el Estadio Francisco Mendoza Pizarro de Olmos el lunes 3.30 pm.