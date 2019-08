Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO: gran ejecución de Sergio Ramos para el 2-1 [VIDEO]

Real Madrid se impone ante Atlético Madrid por 2-1 en el Wanda Metropolitano, gracias al tanto de Sergio Ramos, quien desde los doce pasos marcó el gol de la victoria, momentánea, de los 'merengues' en la 23 de la Liga Santander. El gol fue subido a la plataforma de Youtube.

A los 42 minutos del compromiso, el equipo de Santiago Solari logró romper con la paridad con un gol vía penal, luego de la falta de Ángel Correa contra Vinicius, ocasionando el tanto para los 'blancos'.

El capitán de Real Madrid no dudó en ejecutar con seguridad la máxima falta a su favor, dejando sin opciones al portero de los 'rojiblancos', Jan Oblak, e imponiéndose ante los pupilos de Diego SImeone en la jornada 23 de la Liga Santander 2019.

De esta manera, Ramos anotó el cuarto gol en los últimos seis partidos que el elenco de Real Madrid disputó. Además, de acuerdo con el estadístico Mister Chip, el defensa es el único español 'blanco' que marcó al 'Atleti' en los últimos siete años en la liga Santander.

