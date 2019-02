El fútbol mundial está de luto

Río de Janeiro

Christian Esmério tenía apenas 15 años y soñaba con ser un gran arquero. Guardaba con mucho orgullo la foto que se tomó junto al técnico de la selección de Brasil, Tité, pues su gran objetivo era defender la camiseta del ‘Pentacampeón’. Dicho retrato, hoy en más de sus familiares, intenta ser el consuelo para superar esta tragedia.

Y es que Christian y nueve jóvenes (entre 14 y 16 años) dejaron objetivos inconclusos tras perder la vida en el incendio que se inició la madrugada del viernes en las instalaciones del ‘Ninho do Urubu’- Complejo Deportivo del club Flamengo-. El fatídico hecho también dejó tres heridos, uno de ellos internado de gravedad con quemaduras de tercer grado.

El lugar del siniestro, ubicado en el oeste de Río de Janeiro, servía para las prácticas y alojamiento de las categorías menores del equipo más popular de Brasil. También entrenaba el primer equipo donde figura el lateral peruano Miguel Trauco, y donde tuvo su paso el capitán de la selección nacional, Paolo Guerrero. El centro deportivo es catalogado como uno de los más grandes del mundo y de los más modernos de América del Sur.

¿Qué fue lo que pasó?

Gran parte del complejo fue consumido por las llamas, que se habrían originado al promediar las 5 de la mañana en una de las habitaciones debido al calentamiento de un aire acondicionado. El fuego se propagó a los cuartos aledaños mientras los menores dormían, lo cual generó el caos y el grito desaforado en busca de salvar sus vidas.

Los bomberos lograron controlar el fuego tras una hora y media de arduo trabajo. Según el informe dado por las autoridades del club, fueron 26 jóvenes los que estaban alojados en el recinto. Solo 13 lograron escapar y tres se encuentran internados.

Cauan Emanuel Gomes, de 14 años, y Francisco Diogo Bento Alves, de 15 años, llegaron al hospital Vitória y quedaron en observación del Centro de Tratamiento y Terapia Intensiva por las próximas 24 horas. Jonathan Cruz Ventura, de 15 años, es quien está en la situación más crítica. Él tiene cerca del 35% del cuerpo quemado y fue trasladado al Hospital Municipal Pedro II que es especialista en ese tipo de accidentes.

Perdieron la vida

Tras varias horas de incertidumbre, los bomberos dieron a conocer la lista de los diez futbolistas que lamentablemente fallecieron: Arthur Vinicius (14 años, defensa), Athila Pasión (14 años, delantero), Bernardo Pisetta (15 años, portero), Christian Esmério (15 años, portero), Gedson Santos (14 años, delantero), Jorge Eduardo Santos (15 años, lateral izquierdo), Pablo Henriquez (14 años, defensa), Rykelmo de Souza Viana (16 años, volante), Samuel Thomas Rosa (15 años, lateral derecho) y Víctor Isaías (14 años, delantero).

Sin embargo, hubo jóvenes que por fortuna lograron salvarse de esta tragedia. Felipe Cardoso, quien llegó al club el 4 de febrero de este año, vive para contar la trágica madrugada y utilizó su cuenta de Twitter para dar detalle. “El fuego comenzó en mi habitación. Solo tengo que agradecer a Dios por haber sido capaz de despertar y escapar de la muerte”.

“El aire acondicionado empezó a incendiarse y salí corriendo. Siento mucha angustia por no haber sido capaz de ayudar a mis compañeros. Estoy bien, por poco no estaría vivo. Solo quiero olvidar las escenas”, escribió.

Por otro lado, Pablo Ruan, de 16 años, quien llegó al equipo carioca en setiembre del año pasado, le contó al presidente del club de la categoría sub-16, Edson Moretti, lo siguiente: “Él dijo que fue despertado por su compañero, quien gritaba diciendo fuego. Los dos se salvaron saltando por la ventana. Él está con algunos cortes, probablemente porque ha saltado por la ventana”.

No tenía licencia

Según el comunicado oficial de la alcaldía de Río de Janeiro, el área afectaba por el incendio no contaba con la licencia correspondiente.

El permiso de funcionamiento del ‘Nido del Urubu’ es válida hasta el 8 de marzo de este año, pero el área donde se produjo la tragedia no cuenta con el permiso necesario, pues en el proyecto de remodelación que presentó el club, el 5 de abril del 2018, figuraba como un estacionamiento y no como dormitorios. No existe algún registro con una nueva solicitud de licencia.

Este hecho fue corroborado por el coronel Roberto Robadey y el vicegobernador Claúdio Castro. Según Robadey, en noviembre del 2018 la administración del ‘Fla’ intentó obtener la licencia, pero la estructura que presentaron fue deficiente, por ello decidieron posponer el permiso.

Ahora la alcaldía de la ciudad brasileña determinará la apertura de un proceso de investigación para determinar a los responsables.

En memoria de ellos

El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, decretó tres días de duelo por las víctimas de este incendio, que ocurre tras dos años y dos meses del accidente aéreo que acabó con la vida de casi toda la plantilla del club Chapecoense.

A su vez, el Ministerio de Trabajo de Río de Janeiro ha creado un grupo cuya labor será investigar las causas y consecuencias del incendio en el centro de formación del Flamengo. Este órgano buscará indemnizar a los familiares por los daños sufridos.

Por otro lado, el secretario especial para el Deporte, Marco Aurelio Vieira, quien fue a visitar a los heridos, hizo un llamado de atención a la salida del centro médico.

“Toda la legislación del deporte brasileño tiene que ser revisada. No solo a aspectos de alojamiento o cosas de esa naturaleza, pero la legislación como un todo necesita ser actualizada. Ellas (categorías de base y profesional) ya tienen el mismo tratamiento. Pero solo que muchas veces el propio profesionalismo tiene algunas adaptaciones, algunas improvisaciones. Entonces el fútbol brasileño, el deporte brasileño, tiene que dejar de improvisar”, señaló, Vieira.

Debido a la tragedia sufrida, la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro, en señal de duelo, decidió suspender el clásico entre Flamengo y Fluminense que se iba a disputar hoy por la semifinal de la Copa Guanabara. El fútbol brasileño y mundial está de duelo. ❧

Presidente de Flamengo: “Estamos consternados, es la mayor tragedia en los 123 años del club”

Con el rostro desencajado y visiblemente afectado, el presidente de Flamengo, Rodolfo Landim, llegó hasta las instalaciones del Centro Deportivo del club, donde perdieron la vida 10 personas debido a un incendio.

“Estamos todos consternados. Ciertamente es la mayor tragedia en los 123 años del club. Lo más importante es dedicarse a intentar minimizar el sufrimiento de esas familias. Una tristeza enorme, gracias a todos y ofrezco disculpas”, fueron las primeras palabras del mandamás de la institución brasileña en su diálogo con los hombres de prensa que aguardaban en la puerta del centro.

“Estoy completamente involucrado en acciones de emergencia y en la distribución de algunas tareas importantes. Solo ahora me he desvinculado de esas tareas para venir a hablar con ustedes. Estamos todos consternados. Todos en el club están de duelo”, acotó totalmente afectado.

Cabe señalar que en un comunicado oficial, el club se compromete a estar “enteramente” a disposición de las autoridades y de las familias para buscar las causas del incendio y para, de alguna manera, “minimizar el dolor y el sufrimiento de las familias de los atletas y funcionarios afectados”.

Pelé

Exjugador brasileño

“Es un día muy triste para el fútbol brasileño. Hay mucho dolor por la tragedia en un lugar donde los jóvenes persiguen sus sueños”.

Paolo Guerrero

Delantero peruano

“Me solidarizo con toda la familia de Flamengo. Muy triste ante estas lamentables pérdidas. Estoy con ustedes. Que Dios conforte a sus familias”.

Vinicius Junior

Jugador del Real Madrid

“¡Que noticia triste! Solo con recordar las noches y los días que pasé en el centro de entrenamiento me da escalofríos. ¡Aún no puedo creerlo!”.

TEMAS

Impresa