Atlas vs Puebla EN VIVO: con Santamaría por la fecha 6 de la Liga MX

Atlas vs Puebla EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por ESPN 2, Azteca y Univisión: chocan este viernes en el estadio 'Jalisco' por la jornada 6 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Los 'rojinegros' llegarán a este cotejo como cuarto lugar de la clasificación con 10 unidades, mismos que consiguió al derrotar por 2-1 a su similar del Monarcas Morelia.

Puebla, por su parte, asume este encuentro tras caer 4-1 en casa contra el Necaxa, lo que derivó en el cese del estratega, Enrique Meza. Actualmente, la 'Franja' se ubica en el puesto 14 con 5 puntos.

Ángel Hoyos, director técnico de Atlas, no tendrá problemas para alinear a su mejor once, ya que no tiene jugadores suspendidos para este partido. El defensa peruano, Anderson Santamaría, arrancaría desde el pitazo inicial con el 'rojinegro'.

Atlas vs Puebla: ¿a qué hora juegan por la Liga MX 2019?

El Atlas vs Puebla, que es uno de los encuentros de la fecha 6 de la Liga MX 2019, está pactado para las 10:00 p.m. (hora peruana)

Atlas vs Puebla: ¿qué canal que emitirá el partido por la Liga MX 2019?

Para poder presenciar este atractivo encuentro, el cual es una gran oportunidad para que el 'rojinegro' escale posiciones en la Liga MX, podrás recurrir a la señal pague por ver de ESPN 2 y Univisión Deportes.

¿Dónde ver EN VIVO el Atlas vs Puebla por la Liga MX 2019?

Si quieres disfrutar de este cotejo del fútbol mexicano, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo.

Horarios para ver el Atlas vs Puebla EN VIVO ONLINE por la Liga MX 2019

Perú - 10:00 p.m.

Ecuador - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (sábado)

Argentina - 12:00 a.m. (sábado)

Uruguay - 12:00 a.m. (sábado)

Paraguay - 12:00 a.m. (sábado)

España - 4:00 a.m. (sábado)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Atlas vs Puebla?

Si quieres seguir en Internet el Atlas vs Puebla, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.