El dardo de Ricardo Gareca para los seleccionados que regresan al fútbol peruano

No se guardó nada. Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, opinó sobre la vuelta de Pedro Gallese y Wilder Cartagena al fútbol peruano para esta temporada. El DT de la Blanquirroja aseguró que entiende los motivos de ambos jugadores por fichar por Alianza Lima, pero no avala sus decisiones.

“Yo quisiera que cuando un chico joven una vez que salga, no vuelva. Porque lo que aconteció en la selección peruana no es producto de la casualidad”, dijo Gareca en una entrevista con Fox Sports Radio Perú. “Una vez (Edison) Flores me dice “vuelvo” y yo le dije que si volvía, le va a costar regresar a la selección”, agregó.

En ese sentido, Ricardo Gareca insistió que un jugador de selección debe superar las adversidades que se le presentan para formar el carácter y lamentó que eso no haya ocurrido con algunos seleccionados.

“A mí me gusta estar con mis amigos, mi familia, el ambiente, pero uno tiene que acostumbrarse a la adversidad. Hay muchas cosas que atentan contra un rendimiento y eso te forma un carácter. Cuando se supera esa adversidad, genera competencia y forma un jugador competitivo. Si no superas esos obstáculos, vamos a la más fácil y vengo a un medio donde estoy tranquilo, donde tengo mis amigos, familia y te cuesta superar las adversidades”, explicó.

El ‘Tigre’ comentó que junto a su comando técnico valoraron mucho aquellos jugadores que superaron la adversidad y puso como ejemplos a Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Juan Manuel Vargas y Paolo Guerrero. “Son tipos que se fueron jóvenes, lucharon ante la adversidad y tienen lo que se necesita para ganar los partidos: carácter”, finalizó.