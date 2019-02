Emiliano Sala: Un amigo reveló que representante obligó al jugador a viajar en avioneta [VIDEO]

En entrevista con una radio argentina, Maximiliano Duarte, amigo de Emiliano Sala, señaló que habló con el delantero horas antes de su abordaje a la avioneta que lo trasladaría de vuelta a Cardiff desde Nantes y en la que desapareció.

Duarte aseguró que el jugador no deseaba viajar esa noche: "Por supuesto que no quiso. Yo fui futbolista, lo aconsejable es levantarte temprano, desayunar como corresponde y después viajar, para llegar bien, descansado. Las condiciones fueron totalmente obligadas, él lo contó. Siempre hay mensajes entre amigos. Él decía, 'no puedo descansar, no paré en todo el día'. En el mensaje de audio está claro. Y en unos mensajes anteriores que tuve con él me dijo que quería quedarse a dormir: 'No quiero viajar, prefiero quedarme acá a la noche"' señaló.

Desde el estudio, el amigo del delantero fue consultado si el responsable era el representante del jugador a lo que ratificó "Sí, totalmente, él no quiso viajar esa noche. Hay una gran verdad detrás de todo esto, que es un culpable. Porque Emiliano nunca se decidió a subirse a la avioneta. Son todas obligaciones que uno va aceptando como futbolista profesional".

"No quería viajar, hay un responsable, no quiero hablar más de lo normal hasta que la información sea más clara. Hay un acuerdo con los amigos de no hablar de más por ahora", concluyó Duarte con acento sentido tras la desaparición de su amigo.

El representante del Sala es el empresario británico Willie McKay, quien se presentó al delantero como el intermediario responsable de los traspasos de figuras como Didier Drogba y Nicolas Anelka. Sin embargo fue desmentido por el goleador marfileño a través de su cuenta de Twitter.

Alors comme ça ce monsieur aurait été mon agent 🤔

Quel manque total de respect tout ça pour se couvrir... gardez moi loin de ces mensonges #StillPrayForSala🙏🏾 — Didier Drogba (@didierdrogba) 31 de enero de 2019

No es la primera persona que acusa negligencia o pocos esfuerzos en la búsqueda del delantero, días antes su novia, Berenice Schkair, señalo que 'La gente del fútbol que lo rodea no lo cuidó, lo dejaron viajar solo'; mientras que la suspensión de las actividades de exploración en el Canal de la Mancha fueron duramente criticadas por distintas personalidades del deporte que ofrecieron recursos que permitan continuar con la búsqueda del desaparecido futbolista.

Los restos de la avioneta que trasladaba al delantero argentino Emiliano Sala desde Nantes hasta Cardiff fueron hallados a algunos kilómetros del faro Les Casquets en medio del Canal de la Mancha. Al ser hallada, los representantes del organismo señalaron que entre lo hallado, habría por lo menos un cuerpo.