Waldir sobre Hohberg: “Si fuiste un jugador regular no hay trascendencia” [VIDEO]

Habló un referente ‘blanquiazul’. Para tocar temas de Alianza Lima, hay que recurrir a los que jugaron un papel importante dentro de Matute, y uno de ellos fue Waldir Sáenz, el goleador histórico del cuadro victoriano. Al ex atacante ‘íntimo’ le abordaron el tema de Alejandro Hohberg y su cambio de camiseta, este no se guardó nada y etiquetó el tema como algo ‘intrascendente’.

En la señal de Movistar Deportes, Waldir Sáenz fue el invitado especial para conversar sobre temas relacionado a Alianza Lima, uno de estos fue el fichaje de Alejandro Hohberg por Universitario de Deportes para disputar la Liga 1. El ex jugador resaltó que el mediocampista de 27 años no marcó la diferencia y por eso no alimenta a la polémica entre los ‘compadres’.

“Si eres un referente, sería una polémica que va a durar todo el año, pero si fuiste un jugador, regular que no marcó la diferencia como todos pensaban yo creo que no hay ninguna trascendencia”, apuntó primero Waldir Sáenz.

Acto seguido a Waldir le resaltaron que Alejandro Hohberg tuvo buenos momentos en Alianza Lima siendo un jugador importante en la obtención del título del 2017 bajo el mando de Pablo Bengoechea.

Waldir fue más allá, nombrando algunos nombres de jugadores con trayectoria en el cuadro ‘íntimo’. “¿Jayo se fue a la ‘U’?, ¿Rinaldo Cruzado se fue a la ‘U’?, ¿se fue Leao a la ‘U’? ¿Entonces?. Viene Aguiar y se iba a la U y no pasaba nada...”, aseguró el exdelantero blanquiazul subrayando una vez más que Hohberg no fue referente en Matute.